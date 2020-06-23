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Joseph Borell, Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Güney Kıbrıs’a gideceği ifade edildi

Joseph Borell, Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Politis ve diğer gazeteler, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki tutumuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Perşembe günü Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdılar.

Gazete, Borell’in 25-26 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını ve öncesinde Yunanistan’a giderek Yunan hükümetiyle de görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Gazeteye açıklamada bulunan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Borell’in temaslarının, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına hazırlık amacı taşıdığını belirterek Borell’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve PESCO konularını ele alacağı Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’le temaslarda bulunacağını ifade etti.

Hristodulidis, “Türkiye’nin saldırgan tutumunun sadece Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı değil, AB’yi de ilgilendirdiğinin AB içerisinde anlaşılmaya başlandığı” iddiasında bulunurken, “Hedef sıcak bir çatışma noktasına gelmemektir” şeklinde konuştu.

“Sıcak olayların kimseye bir faydası olmadığını ve kimsenin bunu istemediğini” dile getiren Hristodulidis, ABD’nin bölgeden çekilmesinin, bu durumla oluşan boşluğun, istikrarın sağlanması adına AB ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkelerince doldurulması için bir fırsat yarattığı iddiasında bulundu.

“Tüm bölge ülkelerinin bu anarşinin sonuçlarına maruz kaldığını ve bunun bedelini AB’nin ödediğini” öne süren Hristodulidis, AB’nin kurumsal açıdan daha yoğun bir ilgi göstermesi gerektiğini, bunun da anlaşılmaya başlandığını” iddia etti.

FRANSA’DAN BÖLGEYE İLGİ ARTTI

Hristodulidis açıklamasında, Fransa’nın bölgeye yönelik artış gösteren bir ilgisinin bulunduğunu ve hem AB hem de BM Güvenlik Konseyi’nde Güney Kıbrıs’ın tezlerini desteklediğini belirtti.

Fransa’yla özellikle savunma alanındaki iş birliğine dair yakında bazı açıklamalar yapacaklarını belirten Hristodulidis, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’la imzaladığı MEB anlaşmasını iptal etmesi konusunda İsrail’e yaptığı çağrı karşısında İsrail Büyükelçisi’nin verdiği yanıttan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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