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"Joe Biden’ın oğlu Güney Kıbrıs’ta kara para akladı"

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"Joe Biden’ın oğlu Güney Kıbrıs’ta kara para akladı"
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ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani’nin, eski Başkan Joe Biden’ın oğlunun Güney Kıbrıs’ta kara para akladığına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bildirildi.
Politis gazetesi, ABD’de ilerleyen dönemde yapılacak olan Başkanlık seçiminde savaşın kızıştığını ve Giuliani’nin, Biden’ın oğlunun Obama Hükümeti döneminde, Letonya ve Güney Kıbrıs aracılığıyla Ukrayna’dan ABD’ye 3 milyon dolar soktuğunu belirttiğini yazdı.
Haberde, Giuliani’nin bu açıklamasından sonra Güney Kıbrıs’ın “yine ortada kaldığı” ifade edildi.

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