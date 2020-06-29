banner411
banner69
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
Zorlu yarışta kazananlar belirlendi
45 0
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
City Park Homes’a taşınanlar mutlu
45 0
 
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
100 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
281 0
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
28 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
463 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
87 0
banner460

"İthal vakaların çoğunluğu asemptomatik"

banner27

Rum Bilim Kurulu üyesi Petros Karayiannis’in yolcuların kontrol edilmesi ve C kategorisinde yer alan ülkelerden geri dönenler çerçevesinde ortaya çıkan vakalarla ilgili açıklamalarda bulunarak son haftalardaki ithal vakalardan söz ederken bunların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti

"İthal vakaların çoğunluğu asemptomatik"

Rum Bilim Kurulu üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis, ithal vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti. 
Haravgi gazetesi, Rum Bilim Kurulu üyesi Petros Karayiannis’in yolcuların kontrol edilmesi ve C kategorisinde yer alan ülkelerden geri dönenler çerçevesinde ortaya çıkan vakalarla ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre Karayiannis, C kategorisine dahil edilen ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelen yolcularla ilgili ayrıntılı görüntüye sahip olmanın önemli olduğuna dikkati çekti. 
Karayiannis, son haftalardaki ithal vakalardan söz ederken bunların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti. 
Özellikle bir endişenin ortaya çıkmadığını belirten Karayiannis, bahse konu yolcuların hangi havalimanları üzerinden seyahat ettiklerine dair net görüntüye sahip olunması gerektiğini ifade etti. 
Karayiannis bazı yolcuların, Güney Kıbrıs’a gelmeden önce ara bir istasyonda-durakta kısa bir süre bekleyerek seyahatini durdurabileceğini söyledi. 
Karayiannis bazı kişiler, korona testlerinin negatif olduğuna dair belgeye sahip olsa bile, ara istasyonda-durakta virüse bulaşabileceğini de ifade etti. 
Güney Kıbrıs’ın genel epidemiyolojik görüntüsünün çok iyi olarak kalmaya devam ettiğini ifade eden Karayiannis, pandeminin başlangıcından bu yana uzun bir  zamanın geçtiğini ve birçok vakanın tamamen iyileştiğini, geriye kalan vakaların, ise son 2-3 hafta içerisinde yurt dışından gelenlerle alakalı olduğunu, bu kişilerin çoğunun da asemptomatik olması nedeniyle hastanelere başvurmadıklarını söyledi. 
SIFIR VAKA 
Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak  Güney Kıbrıs’ta yapıla bin 59 test sonucunda dün herhangi bir vakaya rastlanmadığını yazdı.  
Habere göre toplam vaka sayısı 994 şeklinde kaldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.