"İthal vakaların çoğunluğu asemptomatik"

Rum Bilim Kurulu üyesi Petros Karayiannis’in yolcuların kontrol edilmesi ve C kategorisinde yer alan ülkelerden geri dönenler çerçevesinde ortaya çıkan vakalarla ilgili açıklamalarda bulunarak son haftalardaki ithal vakalardan söz ederken bunların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti

Rum Bilim Kurulu üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis, ithal vakaların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi, Rum Bilim Kurulu üyesi Petros Karayiannis’in yolcuların kontrol edilmesi ve C kategorisinde yer alan ülkelerden geri dönenler çerçevesinde ortaya çıkan vakalarla ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Karayiannis, C kategorisine dahil edilen ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelen yolcularla ilgili ayrıntılı görüntüye sahip olmanın önemli olduğuna dikkati çekti.

Karayiannis, son haftalardaki ithal vakalardan söz ederken bunların çoğunun asemptomatik olduğunu belirtti.

Özellikle bir endişenin ortaya çıkmadığını belirten Karayiannis, bahse konu yolcuların hangi havalimanları üzerinden seyahat ettiklerine dair net görüntüye sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Karayiannis bazı yolcuların, Güney Kıbrıs’a gelmeden önce ara bir istasyonda-durakta kısa bir süre bekleyerek seyahatini durdurabileceğini söyledi.

Karayiannis bazı kişiler, korona testlerinin negatif olduğuna dair belgeye sahip olsa bile, ara istasyonda-durakta virüse bulaşabileceğini de ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın genel epidemiyolojik görüntüsünün çok iyi olarak kalmaya devam ettiğini ifade eden Karayiannis, pandeminin başlangıcından bu yana uzun bir zamanın geçtiğini ve birçok vakanın tamamen iyileştiğini, geriye kalan vakaların, ise son 2-3 hafta içerisinde yurt dışından gelenlerle alakalı olduğunu, bu kişilerin çoğunun da asemptomatik olması nedeniyle hastanelere başvurmadıklarını söyledi.

SIFIR VAKA

Haravgi gazetesi aynı haberinin içerisinde, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta yapıla bin 59 test sonucunda dün herhangi bir vakaya rastlanmadığını yazdı.

Habere göre toplam vaka sayısı 994 şeklinde kaldı.