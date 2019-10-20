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İstifa mı emeklilik mi?

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AP milletvekili seçilen Kızılyürek’in, Kıbrıs Üniversitesi tarafından mevcut görevinden ödeneksiz izinli sayılmasının uygun bulunmamasının ardından, Kızılyürek için “istifa mı etmeli, emekli mi olmalı” sorusu gündeme geldi

İstifa mı emeklilik mi?
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Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini kazanarak milletvekili seçilen Niyazi Kızılyürek’in, Rum “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından mevcut görevinden ödeneksiz izinli sayılmasını uygun bulmamasının ardından, konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Alithia gazetesi “İstifa mı Emeklilik mi?” başlıklı haberinde, Niyazi Kızılyürek’in durumunda “istifa mı etmeli, emekli mi olmalı” şeklinde hukuki bir sorunun gündeme geldiğini yazdı.
Gazete Güney Kıbrıs Başsavcısı Kostas Kliridis’in görüşüne göre, Anayasanın 70’inci maddesi uyarınca, ortaya bir bağdaşmazlık çıktığını, çünkü Kızılyürek’in “Kıbrıs Üniversitesindeki” pozisyonuna sahip olmayı sürdürdüğünü belirtti.
Gazete diğer yandan, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın atıfta bulunduğu somut bir madde temelinde ise ortada bağdaşmazlık olmadığını, sadece Kızılyürek’in AP milletvekili seçilmesinin ardından, ödeneksiz izin alması yerine emekli olması gerektiğine işaret etti.
Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın, ortada bir bağdaşmazlık bulunmadığını çünkü yasanın belirli bir hükmü ve diğer düzenlemeler uyarınca, Kızılyürek’in üniversiteden otomatik olarak emekli olması gerektiğine işaret ettiğini yazan gazete, en nihayetinde ne olacağına ise, Başsavcı’nın karar vereceğini ifade etti.
Rum Başsavcı’nın, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Kızılyürek’i “üniversite dışına koyan” yasanın bahse konu maddesi hakkında pozisyon almaya çağrıldığını da kaydeden gazete, Rum Başsavcı’nın ortada bir bağdaşmazlık olduğunu düşünmeye devam etmesi durumunda, Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’ndaki pozisyonu ile Kıbrıs Üniversitesindeki pozisyonu arasında bir seçim yapmaya çağrılacağını belirtti.
Başsavcı’nın, diğer yandan Yüksek Seçim Kurulu’nun kendisine gönderdiği yasanın maddesinin uygulanması gerektiğini düşünmesi durumunda ise, Kızılyürek’in üniversitedeki pozisyonunu otomatik olarak kaybedeceği ve bundan emekli olacağı belirtildi.
Gazete Kızılyürek’in önceki şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, konuyla ilgili tartışmaları talihsiz olarak nitelendirdiğini ve kendisinin Başsavcı’nın görüşü konusunda ne Sayıştaylık, ne Hukuk Dairesi tarafından bilgilendirildiğini söylediğini ekledi.
 

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