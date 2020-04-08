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İsrailli Güney'de dolaşım kısıtlamasını sahte uygulamayla deldi

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Limasol’dan 49 yaşındaki İsrailli, Rum yönetimince istisnai izinler için kullanılan SMS programının, bir şekilde sahtesini oluşturdu. Bu uygulamayı kullanarak kendi cep telefonuna ve 40 yaşındaki Rum kadın arkadaşının cep telefonuna “48 saat süreyle sınırsız dolaşım izni” mesajı gönderdi

İsrailli Güney'de dolaşım kısıtlamasını sahte uygulamayla deldi

Covid-19 nedeniyle yürürlüğe konulan dolaşım kısıtlaması kapsamında, istisnai sokağa çıkma izni verilmek üzere uygulamaya konulan SMS aracılığıyla izin sisteminin sahte uygulaması oluşturuldu. Sahte uygulama kullanan İsrailli bir kişi ve Rum arkadaşı tutuklandı.
Fileleftheros’un haberine göre Limasol’dan 49 yaşındaki İsrailli, Rum yönetimince istisnai izinler için kullanılan SMS programının, bir şekilde sahtesini oluşturdu. Bu uygulamayı kullanarak kendi cep telefonuna ve 40 yaşındaki Rum kadın arkadaşının cep telefonuna “48 saat süreyle sınırsız dolaşım izni” mesajı gönderdi. 
İsrailli kişi 4 Nisan’da İngiliz üs bölgesinde, birkaç saat sonra da 40 yaşındaki Rum kadın arkadaşı Limasol’da görevlilerce yapılan denetimde, yürürlükte var olmayan sürede dolaşım izni mesajı gösterince polis tarafından yakalandı.  
KISITLAMA ÖNLEMLERİ UZATILIYOR
Alithia’ya göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün gazete yayıncıları derneği temsilcileri ile görüştüğü ve bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, covid-19’un yayılmasını önlemek maksadıyla alınan kısıtlama önlemlerinin uzatılmasına dair açıklama yapacağını söyledi.
Haberde Anastasiadis’in  bugün, kısıtlama önlemlerinin 30 Nisan’a kadar uzatılacağını, önlemlerin kaldırılıp kaldırılmayacağına da vakalara göre karar verileceğini açıklaması bekleniyor. 

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