İsrailli ajan vanı hala gündemde

Larnaka’da tespit edilen “casus van” araçla ilgili mesele, Rum gazetelerine konu olmaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Van ve Antenlerle İlgili Aldatıcı İzinler” başlığıyla manşete çektiği haberinde, eski İsrail ajanı Tal Dilian’ın, bahse konu van araç ile içerisindeki teçhizatın ülkeye girişini sağlayan WiSpear isimli şirketinin geçtiğimiz günkü açıklamasının, yetkili makamlardan aldığı izinlere atıfta bulunduğunu ve bunun da gerçek olduğunu yazdı.

Fakat izinlerin talep edildiği ve alındığı sebeplerin gerçeği yansıtmadığını yazan gazete, şirketin Rum makamlarını, van aracın içerisindeki cihazların meteorolojiyle ilgili olduğu ve 9 milyon Euro’luk van aracın denemelerinin hava tahminleriyle ilgili olduğu konusunda aldattığını belirtti.

Konunun gündemi bir haftadır meşgul ettiğini ve eski İsrail ajanı Tal Dilian’ın ise konuyla ilgili izahat vermek için Güney Kıbrıs’a dönmeye fırsat bulamadığına atıfta bulunan gazete, casus van araç konusunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu arasında bu sabah yapılacak olan toplantıda ele alınacağını ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Averof Gerçeği Gizledi” başlıklı manşet haberinde, DİSİ partisinin, casus van araçla ilgili eleştirileri geri püskürtmek için Kıbrıs’taki Yahudi Cemaati Başkanı’nın kimliğini bile çarpıttığını yazdı.

DİSİ partisinin, DİSİ başkanı Neofitu’nun İsrailli iş insanı Shakak Avni ile görüştüğünü kabul ettiğini ve Avni’yi Kıbrıs’taki Yahudi Cemaati’nin Başkanı olarak tanıttığını kaydeden gazete, ancak gerçeğin böyle olmadığını ve Kıbrıs’taki Yahudi Cemaatinin Başkanı’nın yıllardır Haham Arie Zeev Raskin olduğunu belirtti.

Gazete haberinde AKEL’in de konu hakkında inandırıcı yanıtlar istediğini ekledi.