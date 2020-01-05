İsrail’e “Afrodit” yatağı konusunda öneri gönderilecek

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğalgaz yatağı konusunda İsrail’e öneri götüreceklerini açıkladı.

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının kullanımı konusunda önümüzdeki haftalarda İsrail’e bir öneri sunacaklarını söyledi.

Habere göre, Kusios, İsrail hükümeti ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla bu konuda özel görüşmeler gerçekleştirmekte olduklarının altını çizerek, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Afrotid yatağının kullanımı konusunda İsrail Enerji Bakanlığı’na bir öneride bulunacaklarını ve söz konusu yatağın kullanımında herhangi bir sorun olduğunu düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Kusios açıklamasında, önerinin içeriğine değinmedi.