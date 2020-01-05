banner255
banner69
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
Koopbank'ın 20 şanslısı altınlarını aldı
20 0
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
Trafik tabelası mı bilmece tahtası mı?
45 0
 
Geçitkale zorlanmadı
Geçitkale zorlanmadı
97 0
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
Gece yarısı etsiz börek çılgınlığı
21 0
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
Seyir halindeki bir araba alev alarak kül oldu
74 0
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
Audi e-tron ve e-tron sportback’in RS versiyonu gündemde
8 0
Erkeklerde finalin adı belli oldu
Erkeklerde finalin adı belli oldu
31 0
banner355

İsrail’e “Afrodit” yatağı konusunda öneri gönderilecek

banner27

İsrail’e “Afrodit” yatağı konusunda öneri gönderilecek

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” doğalgaz yatağı konusunda İsrail’e öneri götüreceklerini açıkladı.

Haravgi gazetesine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün yaptığı açıklamada, Afrodit yatağının kullanımı konusunda önümüzdeki haftalarda İsrail’e bir öneri sunacaklarını söyledi.

Habere göre, Kusios, İsrail hükümeti ve Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla bu konuda özel görüşmeler gerçekleştirmekte olduklarının altını çizerek, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Afrotid yatağının kullanımı konusunda İsrail Enerji Bakanlığı’na bir öneride bulunacaklarını ve söz konusu yatağın kullanımında herhangi bir sorun olduğunu düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Kusios açıklamasında, önerinin içeriğine değinmedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.