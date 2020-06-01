IŞİD, Hloraka'yı mesken edindi

Hloraka’nın yakın zamana kadar yaklaşık 200 Suriyeliyle huzur içerisinde de yaşanan bir belde olduğunu söyleyen muhtar, son dönemde yaşanan mülteci akınından sonra “fanatik İslamcıların veya fanatik İslamcı yandaşlarının veya IŞİD üyelerinin” nüvesi haline geldiğini, bu durumdan Hloraka’da sürekli ikamet eden Suriyelilerin de rahatsız olduğunu anlattı

Güney Kıbrıs’a ulaşan son mülteci akını ile birlikte Suriye rejim muhalifleri ve IŞİD üyelerinin, Baf’ın Hloraka köyünü mesken edindiği ve gettolaştırdığı haber verildi.

Fileleftheros “Hloraka IŞİD’in ‘Yuvası’… Baf’ın Huzurlu Banliyösü Bugün Sosyal Huzursuzluk, Yabancı Düşmanlığı ve Gettolaşma Fenomenleriyle Özdeş” başlıklı haberinde, Hloraka Muhtarı Nikolas Liasidis’in konuyla ilgili açıklamalarını aktardı.

Habere göre Hloraka’nın yakın zamana kadar yaklaşık 200 Suriyeliyle huzur içerisinde de yaşanan bir belde olduğunu söyleyen muhtar, son dönemde yaşanan mülteci akınından sonra “fanatik İslamcıların veya fanatik İslamcı yandaşlarının veya IŞİD üyelerinin” nüvesi haline geldiğini, bu durumdan Hloraka’da sürekli ikamet eden Suriyelilerin de rahatsız olduğunu anlattı.

Bölgedeki nüfus dengesinin dramatik şekilde değiştiğini, Suriyelilerin artık bölge nüfusunun büyük bölümü haline geldiğini aktaran muhtar, Güney Kıbrıs genelinde yabancıların yerli nüfusa oranı yüzde 4 iken Hloraka’da bu oranın yüzde 17 olduğuna dikkat çekti.

Muhtar, sosyal medyaya yansıyan bilgileri ve “yerli” Suriyelilerin söylediklerini kaynak göstererek, son dalgada gelenlerin 18-30 yaş aralığında, Suriye’deki muhalif gruplara ve IŞİD gruplarına üye kişiler olduğunu; Hloraka’nın bu günlerde toplumsal huzursuzluk, yabancı düşmanlığı ve gettolaşma ile özdeş hale geldiğini de sözlerine ekledi.