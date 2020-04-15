İşadamı Argüden'in maske ithalatı Güney'de gündem yarattı

Bir süredir Rum tarafında faaliyet yürüten Kıbrıslı Türk ithalatçı Olgun Argüden’in, 10 binini KKTC Sağlık Bakanlığı’na hibe etmek, geriye kalan 10 binini de KKTC’deki eczanelere maliyetine satmak istediği, ancak KKTC devletinin Yeşil Hat Tüzüğü’nü gerekçe göstererek “pandemiyi siyasileştirmekte olduğu” iddia edildi.

Fileleftheros haberi; “Pandemiyi De Siyasileştiriyorlar… İşgal Rejimi Krizi Puan Kazanmak İçin Kullanıyor” başlığıyla aktardı.

Gazete, 14-15 yıldır Rum tarafında işlettiği şirketi aracılığıyla ithal ettiği emtiayı KKTC’ye pazarlayan Olgun Argüden isimli Kıbrıslı Türk ithalatçının, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre, 10 binini Rum Sağlık Bakanlığı’na, 10 binini KKTC Sağlık Bakanlığı’na hibe etmek ve 10 binini de KKTC’deki eczanelere satmak maksadıyla 30 bin koruyucu maske ithal ettiğini söyleyen Argüden, Rum Sağlık Bakanlığı’na 10 bin maskeyi hibe ettiğini, aynı maksatla KKTC Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçtiğini anlattı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın teklifini memnuniyetle kabul ettiğini kaydeden Argüden, ancak Ticaret Dairesi’nin kendisine maskelerin, Yeşil Hat Tüzüğü ile KKTC’ye geçebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiğini söylediğini, durumdan 4 bakanın haberdar olduğunu söyledi.

Argüden, KKTC’de Yeşil Hat Tüzüğü’nde sadece Rum tarafında üretilen ürünlerin düzenlenmiş olduğunun söylendiğini kaydederek, “isteseler (bakanlar kurulu) beş dakika içerisinde karar alabilirler” ifadesini kullandı.

Başbakan Ersin Tatar’ın konuyla ilgili bir soruya karşılık maskelerin, Rum tarafına ithal edilmiş olduğuna dikkat çekerek KKTC açısından, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla Rum tarafında üretilen bazı ürünlerin geçebileceği, KKTC’nin başka ülkelerden ithal edilen ürünler konusunda çok hassas olduğu, KKTC Gümrüğü’nün bypass edilemeyeceği açıklamasını aktaran gazete, “işgal rejimi tanınma puanı kazanmak için pandemiyi siyasileştiriyor” iddiasında bulundu.