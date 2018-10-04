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İş kazasında yaralanan işçiye 180 bin Euro tazminat

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İş kazasında yaralanan işçiye 180 bin Euro tazminat
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Güney Kıbrıs’ta 2002 yılında iş kazası geçiren bir inşaat işçisi, önemli miktarda tazminat almaya hak kazandı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta 2002 yılında bir inşaatta çalıştığı sırada iş kazası geçiren bir işçinin, Rum mahkemesinde açtığı tazminat davasını kazandığını ve önemli miktarda tazminat alacağını yazdı.

Habere göre, iş kazası, 2002’nin Temmuz ayında, inşaat işçisinin, metal kepçe üzerinde binanın birinci katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek boşluktan bodrum katına düşmesiyle gerçekleşti.

Kaza sebebiyle yaralanan ve sağ gözü kör olan işçi, Rum mahkemesinde açtığı davada 180 bin Euro tazminat almaya hak kazandı.

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