Irkçı saldırıya ilk ceza

KKTC’nin ilanını protesto etmek için16 Kasım 2015 tarihinde Grivas Digenis caddesinde Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıran Rum öğrencilere dört ay hapis cezası yanı sıra, bin Euro para cezası verildi

Rum öğrencilerin, 16 Kasım 2015 tarihinde Grivas Digenis caddesinde KKTC’nin ilanını protesto etmesi sırasında, Kıbrıslı Türklerin araçlarına saldıranların cezalarını bulmaya başladığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıslı Türklere Taş Attılar- Grivas Digenis Caddesi’nde 2015 Yılının Kasım Ayında Gerçekleşen Utançla İlgili İlk Ceza” başlıklı haberinde, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin, 2015 yılında gerçekleşen saldırılarla ilgili ilk cezayı verdiğini yazdı.

Zanlıların toplam 12 kişi olduğunu, ancak bunlardan yalnızca bir tanesinin şu ana kadar suçunu kabul ettiğini yazan gazete, Rum yargıç Nikolas Georgiadis’in önceki gün bahse konu şahsa 4 ay hapis cezası yanı sıra, bin Euro da para cezası verdiğini kaydetti.

Yargıcın bununla birlikte hapis cezasını üç ay ertelediğini belirten gazete, yargıcın bunu haklı gösteren faktörlere gerekçe olarak ise, zanlının o zaman henüz reşit olmaması (17,5 yaşındaydı), sabıka kaydının temiz olması, suçlarını kabul ederek pişmanlık göstermesi, dolayısıyla da yargıyla ilgili zaman tasarrufu yapılmasını gösterdiğini ifade etti.

Yargıcın, şu an 20 yaşında olan şahsın tanık olarak ifade verme konusundaki niyetine özel bir önem verdiğini de kaydeden gazete, buna paralel olarak, bu tarz saldırılarda bulunan gençlerin bunu “vatanseverlik” adına yapmadıklarının ortaya çıktığını ve genel olarak kanunlara uymama tavrı sergilediklerini belirtti.

Suçlarını kabul etmeyen geriye kalan 11 kişi için duruşma yapılacağının anlaşıldığını da kaydeden gazete, 20 yaşındaki zanlının mahkûm edildiği suçların “gerçek bedensel zarara yol açan saldırıda bulunmak, kötü niyetli hasar vermek, endişe, kargaşa aynı zamanda hoşgörüsüzlük ruhu meydana getirmek olduğunu” da belirtti.

Gazete yargıcın “bu tarz eylemlerin, hiçbir durumda vatanseverlik ve işgal karşıtı mücadele örtüsüyle kaplanmalarının mümkün olmadığına” işaret ederek, bu tarz eylemlerin, bunun tam aksine “devletin anayasal yapısına zarar verdiğini” aktardı.

Gazeteye göre yargıç ayrıca “vatanseverliğin, şiddet ve hoşgörüsüzlük eylemleriyle değil, toplumun demokratik yapılarına etkin ve verimli bir şekilde katılmakla ifade edildiğine” de işaret etti.

Gazete, Kıbrıslı Türklerin kendilerine taş ve portakal atılmasından ötürü yaralandıklarını, öte yandan araçlarında da en az 9 bin Euro maddi hasar meydana geldiğini anımsattı.

Bahse konu saldırıların, Grivas Digenis caddesindeki araçları içerisinde bulunan üç Kıbrıslı Türk’e yönelik olduğunu anımsatan gazete, zanlının Kıbrıslı Türklerin birinin yüzüne yumruk attığını, diğerinin de arabanın ön camının kırılmasından ötürü göğsünden yaralandığını hatırlattı.



