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İngiltere’de yaşayan “Kıbrıslı” sayısı açıklandı

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İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu’nun verilerine göre Birleşik Krallık'ta 64 bini Kıbrıs’ın güneyinde, 10 bini ise kuzeyinde doğan 74 bin Kıbrıslı yaşıyor

İngiltere’de yaşayan “Kıbrıslı” sayısı açıklandı
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Birleşik Krallık’ta, 2017 yılı itibarıyla ikamet eden 64 bin Güney Kıbrıs, 10 bin ise Kuzey Kıbrıs doğumlu “Kıbrıslı” olduğu belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi “Birleşik Krallık’ta Binlerce Kıbrıslı” başlıklı haberinde İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu’nun yeni verilerine dayanarak Birleşik Krallık sakinlerinden 64 binin Kıbrıs’ın güneyinde, 10 binin ise kuzeyinde doğduğunu yazdı.
Gazete İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu’nun yeni verilerine kapsamında verilen bu rakamlara, Birleşik Krallık’ta doğan ve İngiliz vatandaşlığı olan ikinci ve üçüncü nesil “Kıbrıslıların” dahil edilmediğini belirtti. 
İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumların 56 bin kişi olduğunu belirten gazete, 4 bin Rumun İskoçya’nın çeşitli bölgelerinde, 3 binin Galler bölgesinde, yaklaşık bin kadarının da Kuzey İrlanda’da kaldığını yazdı.
İngiltere’de kalanlardan 26 bininin Londra, 6 binin Camden, Hackney, Harringey daha içteki Londra, 20 binin ise Barnet, Emfield gibi yerlerde kaldığını yazan gazete Kent gibi İngiltere’nin güney batısında yaşayan “Kıbrıslıların” sayısının 9 bin olduğunu belirtti. 
Gazete diğer bölgelerde yaşayanlar “Kıbrıslılara” ilişkin rakamlara da yer verdi. 
Öte yandan Haravgi gazetesi Birleşik Krallık’ta yaşayan 64 bin Kıbrıslı Rum’dan 19 binin sadece Kıbrıs vatandaşlığına sahip olduğunu belirtti. 
Habere göre yabancı uyruklular sıralamasında “Kıbrıslıların”, Birleşik Krallık’taki en büyük etnik topluluk sıralamasında 49’uncu olarak görülüyor.

 

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