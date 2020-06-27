İngiltere pazarı “iki ucu keskin bıçak”

İngiliz turizm pazarının Rum hükümeti içerisinde özellikle endişe yarattığını kaydeden gazete, çünkü bu konunun ele alınmasının zor bir denklem olduğunu ve hangi karar alınırsa alınsın, bunun sonradan yanlış bir karar olduğunun ortaya çıkabileceğine vurgu yapıldı

Fileleftheros gazetesi bugün manşetinden yer verdiği bir haberinde, İngiltere’nin turizm açısından Rum kesimi için “iki ucu keskin bıçak” olduğu; çünkü bir yandan yurt dışından gelebilecek vakalardan korkulduğu, diğer yandan ise turizm konusunda bir tedirginlik bulunduğu ifade edildi.

İngiliz turizm pazarının Rum hükümeti içerisinde özellikle endişe yarattığını kaydeden gazete, çünkü bu konunun ele alınmasının zor bir denklem olduğunu ve hangi karar alınırsa alınsın, bunun sonradan yanlış bir karar olduğunun ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Rum kesimine İsrail ve Almanya gibi yeni ve teorik olarak umut verici olan yeni pazarlardan turistler gelmesine dair umutların zamanın geçmesiyle zayıfladığını yazan gazete, turizm sektörünün bu yıl için kurtarılmasına dair umutların yine geleneksel pazarlar ve özellikle de İngiltere’ye çevrildiğinin görüldüğüne işaret etti.

İngiltere için epidemiyolojik göstergelerin, henüz gevşemeye izin verecek ölçüde olmadığını vurgulayan gazete, Rum Sağlık Bakanı ile epidemiyoloji uzmanlarının ise, İngiltere’deki vakaların gidişatını gördüklerini ve uçuşlara izin verilmesi durumunda, virüsün toplumun içine yayılması ihtimalinden korktuklarına dikkati çekti.

Diğer taraftan ise turizm müsteşarının, ülke turizminin alacağı darbeyi hesapladığını kaydeden gazete, geriye kalan Akdeniz ülkelerinin çoğunluğunun sınırlarını kademeli olarak İngilizlere açmakta olduklarına işaret etti.

Gazete Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’ın kısa bir süre önce “The Sun” gazetesinin web sitesine yaptığı açıklamada, Rum kesiminin birkaç haftaya kadar İngiliz turistleri karşılamaya hazır olacağını ve 15 Temmuz tarihinin mantıklı bir tarih olduğunu söylediğini de iletti.

Gazete, Rum tarafındaki otelcilerin ise, yalnızca İngiliz pazarının açılması durumunda bu yıldan bir şeyler kurtarılabileceğine işaret ettiklerini belirtti.

Gazete “eldeki bilgilerin” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, yurt dışından gelecek vakalardaki olası bir artış yüzünden, en baştan havalimanlarının açılması ve uçuşların başlamasına ilişkin endişelerini ortaya koyduğunu ve Anastasidis’in bu çekinceleri muhafaza etmeyi sürdürdüğünü de ekledi.