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İngiltere, Kıbrıs sorunun çözümü için rol almak istiyor

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Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu  Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin, 40-45 yıldan fazladır süren bu zor durumun çözümlenmesine yardım etmeye hazır olduğunu; ayrıca kendilerinin, sorunun çözümleneceğini garanti altına alma konusunda da rol oynamak istediklerini belirtti

İngiltere, Kıbrıs sorunun çözümü için rol almak istiyor
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 Birleşik Krallık’ın Avrupa’dan Sorumlu  Bakanı Christopher Pincher, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. 
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Christopher Pincher’in, Muhafazakar Parti konferansı çerçevesinde, Manchester kentinde, “Kıbrıs’ın Muhafazakar (parti) Dostları” tarafından  düzenlenen resepsiyonda, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.
Habere göre Pincher, ülkesinin, 40-45 yıldan fazladır süren bu zor durumun çözümlenmesine yardım etmeye hazır olduğunu; ayrıca kendilerinin, sorunun çözümleneceğini garanti altına alma konusunda da rol oynamak istediklerini belirtti. 
Açıklamaları çerçevesinde, Avrupa Bakanı olarak Ada’ya gelecek haftalarda ilk ziyaretini gerçekleştireceğinden de söz eden Pincher, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasının ardından Kıbrıs’taki İngilizlerin, İngiltere’deki “Kıbrıslıların” hakları ve geleceklerine ilişkin karşılıklı teyitlerin üzerinde de duracağını ifade etti. 
Pincher “biz dostuz ve bir aileyiz, bu, birbirimize özen gösterdiğimiz anlamına gelir” ifadesini de kullandı.
Gazete aynı etkinlikte, “Kıbrıs” dostu İngiltere Çevre Bakanı Therasa Viliers’in de konuştuğunu belirtti. 
Habere göre Viliers, “Avam Kamarası’nda ve hükümette, Kıbrıs’ın hakları için, Kıbrıs’ın güçlü sesi olmaya devam edeceğini” söyledi.  

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