İngiltere'deki üniversiterlerin okul harçlarının Kıbrıslılara artırılmaması için girişim

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün İngiltere'de okuyan Kıbrıslı öğrencilere ilişkin açıklamasında, İngiltere’deki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin ödedikleri eğitim ücretlerinin arttırılmaması yönünde girişimler bulunduğunu söylediği kaydedildi

Kıbrıs Rum tarafı, İngiltere’deki üniversitelerde eğitim gören Kıbrıslı öğrencilerin okul harçlarının arttırılmaması için çeşitli platformda girişimler gerçekleştiriyor.

Haravgi gazetesi, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun dün konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere’deki üniversitelerde öğrenim gören Kıbrıslı öğrencilerin ödedikleri eğitim ücretlerinin arttırılmaması yönünde girişimler bulunduğunu söylediğini yazdı.

Prodromu açıklamasında, en azından İngiltere’deki üniversitelerde 2021 yılı için ön kayıt yaptıran ancak askerlik görevini yaptıktan sonra gidebilecek erkek öğrencilerin kayıt ücretlerinin attırılmaması yönünde girişimlerin olduğunu belirtti.

İngiltere’deki Kıbrıslı öğrenci sayısının, diğer ülkelere nazaran az olduğunu ifade eden Prodromu, bunun çözüm bulunamayacak bir durum olmadığına inandığını vurguladı.

Gazete, genel olarak tüm öğrencilerin eğitim harçlarının arttırılmaması yönünde de girişimlerin sürdüğünü, Rum AP Milletvekili Lukas Furlas’ın AB Komisyonu’na, İngiltere’deki üniversiteleri yoğunlukla tercih eden Kıbrıslı öğrencilerin feda edilmemesi adına önlem alınması talebini ilettiğini aktardı.

Haberde ayrıca, konunun yarınki Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde ele alınacağı vurgulandı.

Birleşik Krallık hükümeti, Brexit çerçevesinde geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, 2021-2022 eğitim yılından itibaren, AB üyesi ülkelerden İngiltere’ye gidecek öğrencilere verilen öğrenci kredisini kaldırmış ve AB pasaportlu öğrencileri, “uluslararası öğrenci” statüsüne kaydırmıştı. Bu karar da, geçmişte bu ülkede öğrenimleri süresince kredi nedeniyle ücret ödemeden okuyan AB öğrencilerinin, diğer uluslararası” statüdeki öğrenciler gibi astronomik ücretler ödeyerek okumasını gerektirecek.