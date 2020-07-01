İngiltere B kategorisindeki ülkelere dahil edilmesi gerek

Birleşik Krallık’ın listeye ne zaman dahil edileceği ve hangi kategoride yer alacağına ilişkin soru üzerine Karayiannis, bunun; ülkenin ileriki günlerde göstereceği epidemiyolojik görüntüsüne bağlı olduğunu belirterek, B kategorisindeki ülkelere dahil edilmesi gerektiğini söyledi

Rum Bilim Kurulu üyesi, Lefkoşa Üniversitesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Tıp Fakültesi Profesörü Petros Karayiannis, Birleşik Krallık’ın, koronavirüs testinin negatif çıktığının gösterilmesinin istendiği B kategorisindeki ülkelere dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Haravgi gazetesine göre Karayiannis, koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle Birleşik Krallık’ın listeye alınmasında şu anda bir sorunun bulunduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık’ın listeye ne zaman dahil edileceği ve hangi kategoride yer alacağına ilişkin soru üzerine Karayiannis, bunun; ülkenin ileriki günlerde göstereceği epidemiyolojik görüntüsüne bağlı olduğunu belirtti.

Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un Birleşik Krallık’tan uçuşların yeniden başlamasına yönelik mantıklı tarihlerden birinin 15 Temmuz olduğu şeklindeki açıklamasını yorumlamasının istenmesi üzerine Karayiannis, “Eğer Birleşik Krallık B kategorisine dahil edilecekse, buradan yolcu gelmesini kabul edebiliriz” şeklinde yanıt verdi.

2 YENİ VAKA

Haravgi gazetesi aynı haberinde, Güney Kıbrıs’ta, yapılan 1320 test sonucunda 2 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiğini yazdı.

Habere göre vakalardan biri, ABD’den gelen ve daha önceden teyit edilen bir vakanın temas zincirinin takip edilmesi neticesinde, diğeri ise kendi girişimi sonucunda yaptırdığı testten belirlendi.

Gazete haberinde ayrıca Mağusa Hastanesi’nde tedavi gören bir hasta olduğunu yazdı.