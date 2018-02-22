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"İngilizler ve diğer ülkeler enerji planlarımızda taviz için baskı yapacaklar"

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Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Amerikalıların Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları uyarısı yanında “Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yapmaya çalışacak” da dedi

"İngilizler ve diğer ülkeler enerji planlarımızda taviz için baskı yapacaklar"
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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis  “Amerikalılar, ilişkileri o kadar iyi olmadığı için Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları konusunda bizi bir süre önce uyarmıştı” dedi.

Rum radyosu, Kasulidis’in, Amerikalıların Türkiye’ye nüfuz kullanamayacakları uyarısı yanında “Çok yakında İngilizler ve diğerleri gelip, enerji planlarından taviz vermesi için Kıbrıs Cumhuriyeti’ne baskı yapmaya çalışacak” da dediğini duyurdu.

Kıbrıs Türk tarafının, enerji planlamasının tarafı olma talebini “düğünden önce boşanma isteği” diye niteleyen Kasulidis; “böyle bir şey de, enerji planlamalarının dondurulması da kabul edilemez“ dedi.

Kasulidis, Rum Yönetimi’nin 3’üncü parseldeki sorunu sınırlandırması ve Kıbrıs müzakerelerinin  Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinde ısrar etmesi gerektiği görüşünü de ortaya koydu.

Kasulidis, Rum Yönetimi’nin, Varna’da düzenlenecek AB-Türkiye toplantısının iptal edilmesi talebinde bulunacağı bilgileri sorulduğunda “çıkarlar çok büyük ve böyle bir talep çok zor kabul edilir” ifadesini kullandı.

Yoannis Kasulidis  Türkiye’nin şu anda 3’üncü parselde olmasının iki sebebi olduğunu, bunlardan birinin, bölgedeki gelişmeler ve kimsenin Ankara’ya baskı yapamayacak olması, diğerinin de ENI’nin İtalya hükümetinin gücü sınırlı olduğu için “zayıf halka olması” olduğunu söyledi.

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