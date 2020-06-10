İngiliz üsleri bölgesi için önemli anlaşma

Güney’deki İngiliz üsleri bölgesinde askeri olmayan bölgelerin kalkınmasına ilişkin süreç başladı. Ağrotur Üs bölgesinde 860 hektar, Dikelya bölgesinde ise 930 hektar olmak üzere bin 800 hektarlık alan kalkınmaya dahil edilecek

Rum Yönetimi ve Birleşik Krallık arasında, İngiliz Üsleri içerisinde kalan bölgelerin kalkınmasına yönelik 2014 yılında imzalanan anlaşmanın uygulamaya konulması sürecinin dün itibarıyla başladığı belirtildi.

Alithia gazetesi, bu tarihi gelişmenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve diğer yetkililerinin katılımıyla dün Güney Lefkoşa’da gerçekleştirilen törenle başladığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 60 yıl sonra İngiliz Üsleri sınırları içerisindeki askeri olmayan bölgelerin kalkınmasına ilişkin nihai düzenlemenin sağlanmış olduğunu yazan gazete, bunun da gerek etkilenen belediye sakinlerinin, gerekse mal sahiplerinin mülklerini değerlendirme noktasına geleceği anlamını taşıdığını belirtti.

Habere göre, İngiliz Üslerinin, 200 km karelik alana denk gelen yüzde 78’i, şehir planlama bölgelerine dahil olması öngörülüyor. Böylece bu bölgeler içerisinde mülk sahibi olma ve kalkınmaya ilişkin sınırlandırmalar da kalkacak.

Gazete, 16 köy ve 3 belediyenin faydalanacağı bu anlaşmanın ayrıca Dikelya ve Ağrotur İngiliz Üslerinin askeri olmayan bölgeleriyle ilgili kalkınma ve şehircilik planlama bölgelerinin belirlenmesini de öngördüğünü yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi ile Birleşik Krallık arasındaki anlaşma 15 Ocak 2014’te o dönemin Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague arasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Londra ziyareti çerçevesinde imzalandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, İngiliz makamlarının kontrol ettiği bölgeler içerisinde kalan sakinler ile mal sahipleri için tarihi bir gün yaşandığına işaret ederek, bunun iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin elle tutulur bir göstergesini de teşkil ettiğini söyledi.

Anastasiadis, 60 yıl sonra, iki ülke hükümetlerinin kararlılığının sonucu olarak 15 Ocak 2014’te imzalanan anlaşmanın hayata geçirilmekte olduğunu da ifade etti.

Nikos Anastasiadis, anlaşmanın, mülkiyete ilişkin hak sahipliğine ilişkin önemli bir revizyon da sağladığını belirtti.

Bu anlaşmayla birlikte, İngiliz Üsleri bölgesi içerisindeki toprakların büyük bir kısmının kalkınma planlarına dahil edileceğini kaydeden Anastasiadis, Ağrotur Üs bölgesinde 860 hektar, Dikelya bölgesinde ise 930 hektar olmak üzere yaklaşık bin 800 hektarlık alanın kalkınmaya dahil edileceğine işaret etti. Anastasiadis, konut, turistik, ticari, endüstriyel gelişmenin yanı sıra çeşitli eğitim kurumları, hastane, tıp merkezleri, klinik, tema parkları çoklu spor ve eğlence merkezleri gibi yerlerin yapılmasına da olanak sağlanacağını kaydetti.

Anastasiadis, şehircilik planlamasına dahil olacak bölgeler dışında, belirli koşullar altında, benzin istasyonları, lokanta, kokteyl salonları gibi yerler için de izin verilebileceğini söyledi.



