İsrailli bir grup genç tarafından toplu tecavüze uğradığına dair yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle Rum mahkemeleri tarafından suçlu bulunan 19 yaşındaki İngiliz turist, İngiltere ile Güney Kıbrıs’ın arasını açtı.

Alithia gazetesi, İngiliz turistin cezasının yarın açıklanacağını ancak İngiltere’nin, kızın ceza almaması için Güney Kıbrıs’a baskı yaptığını ve ceza alması halinde, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek İngiliz turistler için seyahat uyarısında bulunacağı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e bizzat endişelerini ilettiğini ve seyahat uyarısı olasılığını da açık bıraktığını kaydetti.

Habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, konuyla ilgili açıklamasında, adalete müdahale etmelerinin söz konusu olmadığını ve yargı kararını verene kadar, konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapılmayacağını söyledi.

Gazete, İngiliz turistin bir yıl hapis cezası veya bin 700 Euro para cezasıyla cezalandırılacağını kaydederken, her iki cezanın birden verilmesinin de olası olduğunu aktardı.