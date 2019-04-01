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“Imagine” programıyla iki toplumdan 3 bin 500 çocuk buluştu

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Son iki yıldır binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrenciyi bir araya getirmeyi başaran İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi “Imagine” programı çerçevesinde, iki toplumdan 3 bin 500 çocuğu buluşturdu

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“Imagine” programıyla iki toplumdan 3 bin 500 çocuk buluştu
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Kıbrıs’ta, iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi himayesinde gerçekleştirilen “Imagine” programı çerçevesinde, iki toplumdan 3 bin 500 çocuğun temasa geçtiği haber verildi.

İki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin, son iki yıldır binlerce Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrenciyi bir araya getirmeyi başardığını yazan Politis gazetesi, komite himayesindeki “Imagine” programıyla, iki toplumdaki okullardan 6-18 yaş arası 3 bin 500 çocuğun 2017 yılından bu yana Ledra Palace’ta buluştuklarını, tanıştıklarını ve işbirliğinde bulunduklarını kaydetti.

Gazete “Öğrenciler Barikatları ‘Yıkıyor’” başlıklı haberinde, iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Mihalinos Zembilas ile “Imagine” Programı Koordinatörü Loizos Lukaidis’in program konusunda gazeteye yaptıkları açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Zembilas’ın “Endişeleri anlıyoruz, fakat cesaret de gerekli. Eğer çok çekingen olursak treni kaçıracağız. Benzer çatışmalar yaşamış olan diğer toplumların anlaşılır olduğunu düşündüğü şeyi yapmamız, yani yeni nesilleri bir araya getirmemiz, 45 yılımızı aldı” şeklindeki sözlerini öne çıkardı.

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