banner107
22 0
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması ve burçlara etkisi
194 0
 
13 0
11 0
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
55 0
17 0
78 0
banner82
banner147

İkinci tur için partiler kararsız

banner27

İkinci tur için partiler kararsız
banner137

Güney Kıbrıs’ta ilk turu Pazar günü gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin galipleri olan Nikos Anastasiadis ve Stavros Malas, önümüzdeki Pazar günü yapılacak ikinci tur için hazırlıklarını sürdürürken, seçimin mağluplarından Nikolas Papadopulos’un ise her iki adayı ikinci turda boykot etme düşüncesi taşıdığı bildirildi.

Rum basını, Pazar günü Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin ilk turuna bugün de geniş yer verdiler.

Politis gazetesi, “İkinci Turda İşbirliği Zor” başlığı altında verdiği haberinde, AKEL’in desteklediği aday Stavros Malas’ın seçimleri kaybeden adaylarla dün telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, Anastasiadis’in ise, seçimi kaybeden adayların kendi partileriyle istişarelerini bitirmelerini bekliyor gibi göründüğünü yazdı.

Anastasiadis’in ikinci turda, DİKO içerisinde Nikolas Papadopulos’u desteklemeyen “ayrılıkçıların” ve EDEK’in seçmenlerinin oylarını almayı beklediğini öne süren gazete, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise her iki adayı da boykot etme eğiliminde olduğunu yazdı.

Gazete, Papadopulos’un kendisine destek veren EDEK ve Dayanışma Hareketi’ni, ikinci turda Anastasiadis veya Malas’ı desteklememe yönünde ikna etme düşüncesinde olduğunu belirtirken, tüm bunlara karşın beş yıl daha muhalefette kalmak istemeyen DİKO tabanının Papadopulos’un boykot kararı karşısında baskı uygulamasının da muhtemel olduğu yorumunda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “ ‘Hiç Kimse’ Cephesi Kuruyorlar -  Merkezin Ortak Karar Gidişatı Ne Anastasiadis Ne Malas Şeklinde”.

Haravgi: “Toplumsal İşbirliği Kurma – Merkezde Ortak Karar Almada Zorluk”.

Alithia: “Merkez İkinci Tura Hiç Kimseyle Gidiyor – Kesin Karar Günü Bugün”.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.