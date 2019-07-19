İki yılda 9 sondaj hedefi

Rum Enerji Bakanı Lakkotripis, önümüzdeki iki yıllık zaman zarfında 9 sondaj gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Yunanistan’da gerçekleştirilen “Economist” formunda yaptığı konuşmada, önümüzdeki iki yıllık zaman zarfında 9 sondaj gerçekleştirilmesinin planlandığını söylediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde gerçekleştirilmesi planlanan sondajların sayısı ve türü konusunda durumun belirsiz olduğunu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Mayıs ayında yaptığı açıklamada 8 sondajdan bahsederken, dünkü konuşmasında sayıyı revize ederek 9 sondajdan bahsettiğini yazdı.

Habere göre Lakkotripis önceki günkü konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde iki senelik zaman zarfında 9 sondaj gerçekleştirmeyi planladıklarını, bu sondajlardan 5’inin araştırma, 4’ünün ise doğrulama nitelikli sondajlar olacağını ifade etti.

Exxon Mobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin 10’uncu parseldeki “Galfkos” yatağında doğal gaz keşfetmelerinin önemine dikkat çeken Lakkotripis, bu keşfin ülkenin doğalgaz koridorunda yer almasına katkı koyacağını vurguladı.

Türkiye’nin eylemlerine de değinen Lakkotripis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de istikrarsızlık yaratmaya ve enerji devlerinin bölgeye yatırım yapmaktan vazgeçmelerini sağlamaya çalıştığı iddiasında da bulundu.

Lakkotripis, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki yedi ülkenin “EastMed Gas Form” işbirliği içerisine dahil olabileceğini ve sorunun değil çözümün bir parçası haline gelebileceğini de öne sürdü.

Lakkotiripis ayrıca, “Afrodit” yatağındaki doğal gazın sıvılaştırılacağı Mısır’a taşınması konusundaki görüşmelerin de tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia ve Fileleftheros gazeteleri ise, Lakkotripis’in konuşmasında, beş araştırma beş de doğrulama sondajı olmak üzere toplam 10 sondajdan bahsettiğini yazdılar.