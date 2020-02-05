İki Türk AB'nin yaptırım listesinde

Rum yönetiminin, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” içerisindeki faaliyetlerine karşı AB’nin yaptırım uygulaması maksadıyla verdiği isimlerden ikisinin, AB’nin ilgili çalışma organı olan “Relex” tarafından dün listeye alındığı haber verilirken, “yaptırım listesine” alınan iki Türk’ün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde önemli rol oynayan iki üst düzey yönetici olduğu kaydedildi

Rum yönetiminin, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” içerisindeki faaliyetlerine karşı AB’nin yaptırım uygulaması maksadıyla verdiği isimlerden ikisinin, AB’nin ilgili çalışma organı olan “Relex” tarafından dün listeye alındığı haber verildi.

Fileleftheros, “İsimleri Listeye Aldılar… AB Yasadışı Sondajlarda Önemli Rolü Olan İki Türk Hakkında İlk Yaptırımları Onayladı” başlığıyla manşete çektiği Brüksel çıkışlı haberinde, isimleri “Relex” tarafından AB’nin “yaptırım listesine” alınan iki Türk’ün Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde önemli rol oynayan iki üst düzey yönetici olduğunu yazdı.

HRİSTODULİDİS’İN KULLANABİLECEĞİ ÖZLÜ BİR EMSAL

Haberde bu gelişmenin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi halinde AB’ye yeni yaptırım başvurusunda bulunabilmesi için Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in kullanabileceği özlü bir emsal olduğuna dikkat çekildi.

Gazete Brüksel’den kaynaklara dayanarak, iki önemli ismin yaptırım listesine alınma kararının, Rum yönetiminin -Hristodulidis’in tonların düşük tutulması direktifi verdiği- çabalarının referans noktasını teşkil edeceği düşünüldüğünden, “özel ya da tüzel kişileri; Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinde Türkiye’ye yardımcı olmayı bir daha düşünmeye yöneltecek bir set olabileceğine inanıldığını” yazdı.

Haberde, Relex tarafından alınan bu kararın Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerine “yeterli cevap olarak görülemeyeceği ancak Türkiye’nin faaliyetlerine katkı koyan özel veya tüzel kişilere yönelik yaptırımlar meselesine öz katan bir ilk adım olduğu” görüşü ortaya konuldu.

UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

Gazete isimlerini vermediği iki Türk vatandaşına uygulanacak yaptırımların “AB içerisinde bu kişilere ait, tasarrufunda veya kontrolünde bulunması olası bütün sermaye ve mali kaynakların dondurulması” ve “bütün AB üyesi devletlerin bu kişilerin topraklarına girmesini veya geçmesini engelleyecek önlemler alması” şeklinde gerçekleşeceğini yazdı. Ancak bu yaptırımların hayata geçirilmesinin, hukuki ve siyasi düzeyde bir prosedür uygulanmasını gerektirdiğini, bunun da birkaç hafta alacağını ekledi.

HRİSTODULİDİS’TEN “TONLARI DÜŞÜK TUTUN” TALİMATI

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı’nın çabalarının şaibe altına girmemesi ve herhangi bir hukuki komplikasyon çıkmaması için, AB tarafından resmen onaylanıp ilan edilene kadar, yaptırım listesine alınmalarına karar verilen özel veya tüzel kişilerin isimlerinin açıklanmasının söz konusu olmadığını söylediğine de işaret edildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Nikos Hristodulidis’in Relex’in dünkü kararı konusunda ses tonlarının düşük tutulması talimatı verdiğine vurgu yaptı.

Haberde Türkiye’ye yardım eden özel ve tüzel kişilere yaptırım uygulanmasını sağlamak için geçen yaz döneminden beridir çaba harcayan Hristodulidis’in, Türkiye’nin faaliyetlerine aynı şekilde devam etmesi halinde, aynı yönde alternatif fikirler de ürettiğine dikkat çekildi. AB’nin önünde, Rum yönetimi tarafından yaptırım uygulanması için önerilen iki tüzel ve beş de özel kişinin ismi bulundu da kaydedildi.

BLOOMBERG

Öte yandan Alihtia, “Relex” tarafından dün alınan, iki Türk’ün adının AB’nin yaptırım listesine alınması kararına değindi ve “Bloomberg” ajansının AB’deki diplomatik kaynaklara dayanarak özetle şunları yazdığını kaydetti:

“Bu cezalandırma önlemi hidrokarbon alanında faaliyet gösteren Türk şirketlerini etkilemeyecek. Bu, bir aday ülkeye karşı benzeri görülmemiş bir tırmandırmadır. Lefkoşa uzun süredir AB’nin Türkiye’ye sert yaptırım uygulamasında ısrar ediyor olsa da böyle bir perspektif tereddütle karşılanıyor. AB’nin açıkça Kıbrıs’ın yanında durmasına rağmen Brüksel bu hareketlerin, mülteciler konusundaki Türk-Avrupa anlaşmasını tehlikeye sokabileceğinden endişeleniyor.”