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İki toplumlu teknik komitelerin işleyişinin sisteme bağlanacak

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İki toplumlu teknik komitelerin işleyişinin sisteme bağlanacak
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İki toplumlu teknik komitelerin işleyişindeki bürokratik engellerin azaltılması çerçevesinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın teknik komitelerle ilgili yetkilerinde sınırlandırma yapılacağı bildirildi.
Politis gazetesi, iki toplumlu teknik komitelerin işleyişinin sisteme bağlanacağını kaydederken, Rum Müzakereci’nin ofisinden, teknik komitelerin Rum başkanlarına geçen hafta bir belge gönderildiğini ve belgede, teknik komitelerin bugüne kadarki işleyişinde geçerli olan ve belli standartlara bağlı olmayan kuralların sisteme bağlanacağının belirtildiğini yazdı.
Gazete, belgenin gönderilmesinin akabinde yaşanan ilk neticenin, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın teknik komitelerin faaliyetleriyle ilgili herhangi bir koordinasyon/denetim rolü talep etmeyeceği konusuna açıklık getirmesi olduğunu kaydetti.
Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, söz konusu belgenin teknik komitelerde bir takım tepkilere neden olduğunu ve teknik komitelerde, düne kadar bu konunun görüşüldüğünü; 6 Haziran’da da, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile teknik komiteler arasında yapılacak olan toplantıda bu konunun ele alınacağını belirtti.
Anastasiadis’in teknik komitelerle geçen ay yaptığı toplantıda, teknik komitelerin karşılaştığı prosedürlerin hafifletileceği ve prosedürde yaşanması olası çıkmazların, müzakereci tarafından çözüleceği konusunda taahhüt verildiğini anımsatan gazete, diplomatik çevrelerin, Rum Hükümeti tarafından müzakerelerin devam etmesi konusunda herhangi bir çaba gösterilmediği bu dönemde, bu tartışmanın anlamsız olduğu değerlendirmesini yaptıklarını yazdı.
Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın niyetinin, AB ödenekleri konusundaki yetkilerinin kısıtlanması ve yalnızca teknokratik önerilerle siyasi kararlar konusundaki yetkili bakanlık olarak kalması olduğu ifade edildi.

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