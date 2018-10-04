"İki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü temelinde yolun sonuna gelindi"

Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde içerisinde bulunulan durumdan duydukları endişeleri bir kez daha dile getiren DİSİ Başkanı Neofitu, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü temelinde yolun sonuna gelindiğini söyledi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dün yaptıkları açıklamalarda, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinde içerisinde bulunulan durumdan duydukları endişeleri bir kez daha dile getirdiler.

Alithia ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklamada “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü temelinde yolun sonuna gelindiğini” söylediğini yazdılar.

Habere göre Neofitu açıklamasında, “Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü sürecinde sona yaklaşıldığını” iddia etti.

Neofitu, bu izlenimi, New York’ta yabancı muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde edindiğini belirterek şunları söyledi:

“Bir lider olarak kendi toplumuna, yeniden birleşme umudunu görme, sorunları görmekten vazgeçerek yeniden birleşmenin yarattığı umutları görmeleri mesajını vermekte başarısız oldum. İki toplumlu, iki kesimli federasyon giderse, dengemizi kaybederiz. Eğer dengemizi kaybedersek düşeriz ve düzgün olmayan bir zemine düşersek yaralanırız”.

Neofitu, “Kıbrıslı Türklerle birlikte kararlar alacağımız için, iki toplumlu, iki kesimli federasyonun işlevsel olmayan bir çözüm yaratacağını söylerken, buna paralel olarak, tüm Kıbrıs Cumhuriyeti başkanları da dahil herkesin, merkezi hükümete daha fazla yetki yüklemeye çalışması çelişkilidir” şeklinde konuştu.

“Durumun zor olduğu fikrini taşımayı sürdürdüğünü” belirten Neofitu, pazartesi günü yapılacak Rum Başkanlar Konseyi toplantısında herkesin izlenecek ulusal yol konusunda en azından çoğunluk olarak bir karar vermesi gerektiğini” sözlerine ekledi.

Gazete, Neofitu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüştüğünü ve endişelerini Anastasiadis’e de aktardığını yazdı.

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, Rum Yönetimi’nin Kıbrıs sorununa ilişkin “özellikle son 15 aylık politikasını” eleştirmeyi dün de sürdürdü.

Habere göre Kiprianu açıklamasında, Rum hükümetinin son 15 ayda izlediği Kıbrıs politikasının, bazı çevrelerin iki devletli çözümü gündeme getirmelerine sebep olduğunu, müzakerelerin geleceğinden endişe duyduğunu belirterek, “çok yakında müzakere edilecek Kıbrıslı Türk kalmayacağını” iddia etti.

Kiprianu, iki devletli çözümün tartışılmasının “vatan hainliği olduğunu” dile getirirken Ulusal Konsey yerine Başkanlar Konseyi’nin toplanacak olmasını da eleştirdi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜNDEN YANIT

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, AKEL Genel Sekreteri Kipranu’nun eleştirilerine dün yanıt verdi.

Prodromu, Kiprianu’nun “Türkiye’nin yaptıklarını Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mal ettiğini” iddia ederek, Kiprianu’nun “Türkiye’nin sebep olduğu çıkmaz yüzünden Anastasiadis’i suçladığını” öne sürdü.