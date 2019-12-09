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"İki liderin tutarlılık ve kararlılıkla davranması gerek"

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AKEL Genel Sekreter Kiprianu, iki liderin bugün tutarlılık ve kararlılıkla davranması, inisiyatifler üstlenmesi aynı zamanda halka dürüst bir şekilde hitap etmeleri gerektiğini dile getirdi

"İki liderin tutarlılık ve kararlılıkla davranması gerek"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar verdi.

Konuşmasında “vatanın perspektif ve geleceğe sahip olmasının tek yolunun, Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınmış olan çözüm çerçevesi tarafından öngörülen onurlu bir uzlaşma olduğunu” savunan Kiprianu, “iki liderin bugün tutarlılık ve kararlılıkla davranması, inisiyatifler üstlenmesi aynı zamanda halka dürüst bir şekilde hitap etmeleri gerektiğini” dile getirdi.

“İşgal ve emperyalizmle uzlaşmak istemediklerini ve bunun söz konusu olmadığını” öne süren Kiprianu, “arzu ettikleri şeyin Kıbrıslı Türklerle onurlu bir uzlaşma olduğunu” söyledi.

Gelecek nesillerin, ülkede, barış içerisinde, güvenlik koşullarında aynı zamanda insanlık hakları ve temel özgürlükleri güvenceye alınmış bir şekilde yaşamalarını istediklerini de dile getiren Kiprianu, “Kıbrıs’ın, kendilerini işgalden kurtaracak olan çözüm üzerinde anlaşmayı başarmaları halinde kurtulacağını ve bunun da iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü olduğunu” ileri sürdü.

Kiprianu, AKEL’in, kısa zaman önce BM Genel Sekreteri ile liderler arasında Berlin’de gerçekleştirilen görüşmede, çözüm hedefinin BM Genel Sekreteri huzurunda da teyit edilmesini olumlu bir şey olarak değerlendirdiğini de söyledi.

Crans Montana konferansından bugüne kadar çok değerli iki buçuk yılın yitirildiğini de dile getiren Kiprianu, konuşmasında Türkiye’ye yönelik eleştiri ve iddialarını da yineledi.

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