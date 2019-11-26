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"İki liderin 9 Ağustos’ta vardığı karşılıklı anlayışın yeniden teyit edilmesi çok önemli"

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"İki liderin 9 Ağustos’ta vardığı karşılıklı anlayışın yeniden teyit edilmesi çok önemli"

Rum Dışişleri  Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin  çabasına devam etmesinin ve iki liderin 9 Ağustos’ta vardığı karşılıklı anlayışın yeniden teyit edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Rum radyosuna göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında dün akşam Berlin’de gerçekleşen görüşmeden, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs  sorunundaki çabasına devam etmesi sonucu çıkmasının önemine vurgu yaptı.

Nikos Hristodulidis dün akşamki görüşmede yeniden teyit edilen 9 Ağustos tarihli Akıncı-Anastasiadis karşılıklı anlayışının referans şartlarını da oluşturacağını söyledi.

Berlin görüşmesinin olumlu sonuçları arasında 2014 Ortak Açıklaması, Crans Montana’daki yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesi yanında çözüm şeklinin kaydedilmesini de sayan Hristodulidis “dün elde edilenler, bu şartlarda başarılabileceklerin azamisiydi” dedi.

Hristodulidis, AB’nin beşli bir gayrı resmî konferansın dışında kalmasını “Avrupa katılmayacak çünkü böyle bir görüşmede müzakere olmayacak” diyerek izah etti ancak müzakerelerin yeniden başlaması halinde AB’nin  katılacağını ve en üst düzeyde temsil edileceğini söyledi.

Nikos Hristodulidis Genel Sekreter’in beşli konferansın belirlenmesi için istişarelere derhal Özel Danışmanı  Jane Holl Lute aracılığıyla başlayacağını da söyledi. 

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