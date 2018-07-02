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İki çocuk trafik kurbanı

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Lefkoşa-Limasol anayolunda meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki iki kız çocuğu hayatını kaybetti

İki çocuk trafik kurbanı
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Güney Kıbrıs’ta dün sabaha karşı, Lefkoşa-Limasol otoyolunda meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki iki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Rum haber kaynakları, 40 yaşındaki bir kadının kullandığı ve içerisinde 14 ve 15 yaşlarında iki erkek çocuk ile 11 yaşında iki kız çocuğunun yolcu olarak bulunduğu aracın, henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yoldan çıkıp bariyerlere çarpmasının ardından, devrildiğini belirtti.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle arabada bulunan iki kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, geriye kalanların ise hafif yaralandıkları ifade edildi.
İlk gelen bilgilere göre, çocukların farklı ailelere ait oldukları ve kazanın hemen öncesinde yurt dışı seyahatinden Larnaka havalimanına döndükleri kaydedildi.
Haberde, kazanın olduğu yolun uzun saatler trafiğe kapandığı da ifade edildi.

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