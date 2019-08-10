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Hristofyas’ın mezarını yağmaladılar

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Güney Lefkoşa’daki Engomi Mezarlığı’nda bulunan Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın mezarı yağmalandı

Hristofyas’ın mezarını yağmaladılar
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Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, mezarının, geçtiğimiz Perşembe akşamı bilinmeyen kişi veya kişilerce yağmalandığı belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’daki Engomi Mezarlığı’nda bulunan Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın mezarının, yağmalanması olayı nedeniyle polisin araştırma başlattığını yazdılar.

Gazete, fail ya da faillerin, karanlıktan faydalanarak Hristofyas’ın mezarında bulunan “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve Karl Marx bayrağını kaldırarak yerine Yunan bayrağı koyduklarını belirtti.

Gazete,olayla ilgili şikayetin, Dimitris Hristofyas’ın gelini ve AKEL Genel Sekreterliği Bürosu Müdürü Marina Savva tarafından, sosyal medya hesabı aracılığıyla yapıldığını da yazdı.

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