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Hristofyas yoğun bakımda

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Hristofyas yoğun bakımda
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Hristofyas’ın yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

72 yaşındaki Hristofyas’ın, Cumartesi günü Lefkoşa’daki hastanenin nakil ünitesine kontrol altına alındığı ancak bugün solunum sorunları nedeniyle yoğun bakım ünitesine transfer edildiği belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hristofyas’ın sağlık durumunu kritik kabul edilebileceği ifade edilerek Bakanlığın Christofias’ın doktorlarıyla sürekli temas halinde olduğu eklendi.

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