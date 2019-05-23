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Hristofyas'ın sağlık durumu hala kritik

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Hristofyas’ın yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olmaya devam ettiğini ve dün, İsrailli enfeksiyon hastalıkları uzmanı eşliğinde, biri sabah biri de akşam olmak üzere iki kez konsültasyon yapıldığını yazdı

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Hristofyas'ın sağlık durumu hala kritik
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Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın sağlık durumunun hala kritik olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, Hristofyas’ın yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olmaya devam ettiğini ve dün, İsrailli enfeksiyon hastalıkları uzmanı eşliğinde, biri sabah biri de akşam olmak üzere iki kez konsültasyon yapıldığını yazdı.
Gazete, İsrailli uzmanın dün ülkesine döndüğünü kaydederken, Hristofyas’ın sağlık durumuyla ilgili bilgilerin, diğer doktorlar tarafından da değerlendirilmek üzere İsrail’deki “Tel Asomer Hastanesi”ne gönderildiğini belirtti.
Habere göre hastaneden yapılan son açıklamada, Hristofyas’ın sağlık durumunun “stabil, ancak kritik” olduğu ve hala daha solunum cihazına bağlı olduğu ifade edildi.

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