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Hristofyas'ın durumu iyiye gidiyor

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Hristofyas'ın durumu iyiye gidiyor
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Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın, sağlık durumunun önemli iyileşme gösterdiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, Hristofyas’ın doktoru Dr. Mihalis Mina, “Alpha” televizyonuna yaptığı açıklamada, zihnin tamamen açık olduğunu ve dün itibarıyla fizyoterapiye başladığını ifade etti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise yaptığı açıklamada, Hristofyas’ın geçtiğimiz Pazar akşamı Avrupa Parlamentosu seçim sürecini takip ettiğini, dün sabah ise fizyoterapiye başladığını belirtti.

Kiprianu, Hristofyas’ın sağlık durumunun iyileşmesinin, çok iyi doktorlara sahip olduklarını teyit ettiğini ifade etti.   

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