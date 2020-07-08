Hristodulis Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrından kaygılı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin doğal gaz gelirlerinin Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında paylaşılmasında ısrar etmesinin, “çözümde istenilen hedefe dolaylı itiraz” demek olduğunu öne sürdü.

Rum radyosuna göre Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrından kaygı belirtti. “Bu nedenle BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararında müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlamasına atıf yapılması olumlu bir gelişme olur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, “Ankara’nın doğal gaz gelirlerinin Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında paylaştırılmasındaki ısrarı Kıbrıs sorununda istenilen hedefe dolaylı yoldan yeni bir itirazdır” dedi.

Rum Bakan ana hedeflerinin, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi ve Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olduğunu da iddia etti.