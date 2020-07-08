banner411
banner69
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
Şarkıcı Buray, yeni aşka yelken açtı
29 0
Lezzet ve muhabbet durağı:
Lezzet ve muhabbet durağı: "Ora Ocakbaşı"
5 0
 
BM'den çarpıcı rapor:
BM'den çarpıcı rapor: "Salgınlar hayatımızdan hiç çıkmayacak"
18 0
KTSYD’nin 37. yıl gururu
KTSYD’nin 37. yıl gururu
33 0
Fenerbahçe fırsat tepti
Fenerbahçe fırsat tepti
101 0
Taşkentliler isyan etti
Taşkentliler isyan etti
57 0
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday
38 0
banner460

Hristodulis Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrından kaygılı

banner27

Hristodulis Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrından kaygılı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin doğal gaz gelirlerinin Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında paylaşılmasında ısrar etmesinin, “çözümde istenilen hedefe dolaylı itiraz” demek olduğunu öne sürdü.

Rum radyosuna göre Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrından kaygı belirtti. “Bu nedenle BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararında müzakerelerin Crans Montana’da koptuğu yerden başlamasına atıf yapılması olumlu bir gelişme olur” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, “Ankara’nın doğal gaz gelirlerinin Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında paylaştırılmasındaki ısrarı Kıbrıs sorununda istenilen hedefe dolaylı yoldan yeni bir itirazdır” dedi.

Rum Bakan ana hedeflerinin, bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi ve Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olduğunu da iddia etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.