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Hristodulis, hukuksuzluğa karşı mücadele başlattı

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“Kıbrıs Üniversitesi”nin Avrupa Parlamentosu’na seçilen Niyazi Kızıyürek’e AP’deki görevi sona erene kadar ödeneksiz izin vermesinin ardından Rum basını, benzer durumu nedeniyle kendisine ödeneksiz izin verilmeyen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum yönetimi aleyhine açtığı dava gündeme geldi

Hristodulis, hukuksuzluğa karşı mücadele başlattı
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Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Üniversitesi”nin Avrupa Parlamentosu’na seçilen Niyazi Kızıyürek’e AP’deki görevi sona erene kadar ödeneksiz izin vermesinin ardından Rum basını, benzer durumu nedeniyle kendisine ödeneksiz izin verilmeyen Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Rum yönetimi aleyhine açtığı davayı gündeme getirdi.

Politis haberi “Dışişleri Bakanı (Anayasa’daki) Uyumsuzluğu Sorguluyor… Kıbrıs Üniversitesi Görevi Nedeniyle  Kendisine  Ödeneksiz İzin Vermedi Diye Yüksek Mahkeme’ye Başvurdu” başlığıyla aktardı.

Hristodulidis’in dava konusunun, Rum yönetiminin, siyasi görevler ile kamudaki kadrolar arasındaki uyumsuzluk konusunda izlemekte olduğu pratiğin doğruluğu ile ilgili olduğunu belirten gazete, Rum Sayıştay Başkanlığı’nın devreye girmesine neden olan Kızılyürek’e ödeneksiz izin verilmesi ile birlikte Hristodulidis’in yargı mücadelesinin siyasi  yaşamda, “vatandaşlar kurban ediliyor ve iki vitesli çalışanlar yaratılıyor” tartışması başlattığına işaret etti.

Gazeteye göre, Hristodulidis, mevzuatı gerekçe göstererek kendisini okutman olarak işe almayan “Kıbrıs Üniversitesi”ne  açtığı davayı geçen Ocak ayında kazandı ve bu kararın hemen ardından üniversiteden, bakanlıktan ayrıldığında kariyerine akademisyen olarak devam edebilmek için kendisine ödeneksiz izin verilmesini istedi. Üniversite, Hristodulidis’e  “Anayasa’nın, bakanlık ve milletvekilliği görevi ile başka bir kamusal kadronun uyumsuz olması dolayısıyla iki yerden birinden istifa etmesi gerektiği cevabını verdi.  Bu cevabı kabul etmeyen Hristodulidis, Yüksek Mahkeme’ye başvurdu ancak dava başlamadı. 

Bunun,  ihtilaf konusu anayasa maddesinin akıbetini belirleyebilecek bir mesele olduğuna işaret eden gazete, Hristodulidis’in bakan atandığı 2018’de kamu görevinden istifa ettiğini, aynı şekilde Dimtiris Hristofyas hükümeti dönemindeki Eğitim Bakanı Andreas Dimitriu’nun da, bu anayasal engel nedeniyle akademik kadrosundan istifa etmek zorunda kaldığını yazdı.

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