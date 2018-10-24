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Hortumun zararı bir milyon Euro

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Güney Lefkoşa’yı geçen Pazar günü vuran hortum, ev ve işyerlerinde bir milyon Euro’ya yakın zarara yol açtı

Hortumun zararı bir milyon Euro
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Lefkoşa kazasına bağlı Ayion Trimithia ve Paliometoho köylerini geçen Pazar günü vuran hortumun ev ve işyerlerinde bir milyon Euro’ya yakın zarara yol açtığı haber verildi.

Güney’de yayımlanan Politis hortumun neden  olduğu zararın 1 milyon Euro’ya yakın olduğuna dikkat çekti, önümüzdeki üç gün içerisinde yoğun yağış beklendiği uyarısında bulundu.

Alihtia ve diğer gazeteler önceki gün başlayan ve bugün de devam edecek hasar tespit çalışmaları çerçevesinde şu ana kadar 120 konutta hasar tespit edildiğini yazdı.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı, Ayion Trimithia ve Paliometoho köylerinde zarar görenlere  2 bin Euro’ya kadar ön ödeme şeklinde mali yardımda bulunulacağını açıkladı.

Haravgi AKEL’den, Meclis Grup Sözcüsü Hristos Hristofidis başkanlığındaki  bir heyet ve diğer partilerden heyetlerin dün hortumun vurduğu bölgeye giderek  durumu yerinde incelediğini yazdı.

Gazeteler hortumun Koruçam’a kadar ulaştığına dair Kıbrıs Türk basınına yansıyan haberi de iktibas etti.

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