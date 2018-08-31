"Hiçbir Navtex iptal edilmeyecek"

Güney Kıbrıs’ın, Baf’ın batısında, “Kıbrıs’ın karasuları ve uluslararası sularda” tatbikat gerçekleştirmek için ilan ettiği Navtex’e karşılık Türkiye’nin de aynı bölgelerde Navtex ilan etti. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ilan ettikleri hiçbir Navtex’in iptal edilmeyeceğini açıkladı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, ilan ettikleri hiçbir Navtex’in iptal edilmeyeceğini açıkladı.

Alihia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, Baf’ın batısında, “Kıbrıs’ın karasuları ve uluslararası sularda” tatbikat gerçekleştirmek için ilan ettiği Navtex’e karşılık Türkiye’nin de aynı bölgelerde Navtex ilan ettiğini, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (KSED)” tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye’nin bu eylemine yanıt verildiğini yazdılar.

Gazete “Kıbrıs Etrafında Navtex Savaşı” başlığı atlında verdiği haberinde, Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında ilan ettiği Navtex konusunda Rum sözcü ve KSED Komutanı Amiral Kostas Fitiris’in açıklamalarına yer verdi.

Prodromu, dün Rum Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye’nin Navtex ilanı konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Navtex’inin “Kıbrıs’ın karasularındaki bazı çalışmalara ilişkin, usule aykırı bir davranış olduğunu” iddia etti.

Kıbrıs Rum yetkili makamların gerekli şeyleri yapmakta olduğunu vurgulayan Prodromu, “Yasa dışı eylemler başka şeydir ve bunlara ilişkin her türlü önlemi alıyoruz. Türkiye’nin giriştiği bazı usule aykırı davranışlar ise başka şeydir” şeklinde konuştu.

KSED Komutanı Kostas Fitiris ise konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye’nin Navtex’inin, Güney Kıbrıs’ın Baf’ın batısında “Kıbrıs’ın karasuları ve uluslararası sularda yapacağı tatbikata ilişkin bir karşı Navtex olduğu” iddiasında bulundu.

Fitiris, uluslararası hukuk ve kurallar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın sorumluluk alanının Baf deniz bölgesinden Girne’ye ve Apostolos Andreas’a kadar uzandığını ve uluslararası alanda tanındığını savunarak bu sebepten ötürü bu alanlarda tatbikat ve diğer eylemlerde bulunacak tüm ülkelerin KSED ve Güney Kıbrıs’ın diğer birimleriyle koordinasyona geçtiklerini öne sürdü.

Türkiye’nin “bilindik sebeplerden ötürü, uluslararası kuralları çiğneyerek söz konusu bölgede Navtex yayınlama hakkını elde etmeye çalıştığını” da iddia eden Fitiris, “Bizim tatbikatımız sorunsuz bir şekilde icra edildi. Aynı zamanda, eş zamanlı olarak Fransa’yla Larnaka açıklarında da tatbikat yapıldı” şeklinde konuştu.

Fitiris, Türkiye’nin bu eylemlerinin “beklenen ve alışılmış eylemler olduğunu, kendilerinin ise telsiz aracılığıyla teknik ve sözlü önlemleri, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise diplomatik yolla, planlanmış faaliyetleri engellenmeyecek şekilde, tepkilerini koyarak, her zaman hazır durumda bulunduklarını” sözlerine ekledi.