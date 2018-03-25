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“Her istediğimizi aldık”

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Rum Sözcü, Brüksel zirvesi sonuçlarından memnuniyet belirtti

“Her istediğimizi aldık”
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Rum basını, Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun Brüksel zirvesi sonuçlarından Rum yönetiminin memnuniyetini dile getirirken “tam da istediklerimizi aldık. Daha önce olmadığı kadar net görüşü aldık ve artık istenilen hedefler için Ankara’ya baskı çok daha büyük ve etkin olacak. Sonuç bildirgesinde kullanılan üslup Başkan Anastasiadis’in Avrupalı ortaklardan aldığı desteğin büyüklüğünü gösteriyor.”

Gazete, Rum siyasi partilerinin Brüksel zirvesi sonuçlarını memnuniyetle karşıladıkları açıklamalar yaptıklarını yazdı.

Habere göre DİSİ, yazılı açıklamasında “Ankara’yı sorumlulukları ile karşı karşıya getiren sert bir açıklama. Türkiye esasen, üye ülkeye ve dolayısıyla Avrupa Birliği’ne karşı davranışları açısından Avrupa’nın takibi altına giriyor” ifadesini kullandı.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AKEL’in Türkiye’yi “kınayan” zirve sonuç bildirgesini kutlamakla birlikte “Avrupa Konseyi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini genel ve müphem kınamayı seçti, Kıbrıs MEB’i içerisinde sınırları belirlenmiş ve ruhsatlandırılmış parseldeki (3’üncü parsel) son yasadışı faaliyetine atıf yapmaktan kaçındı” vurgusunu yaptı.

EDEK sonuç bildirgesinin “doğru yolda olduğunu ancak sonuç bildirgelerinin sadece sözlü saptama olduğunu” hatırlattı.

Vatandaşlar İttifakı Türkiye’ye “açık  ve net mesaj” diye nitelediği sonuç bildirgesi metni ile, Türkiye faaliyetlerine devam ederse Rum yönetiminin artık içerisinde hareket edebileceği ve Türkiye’ye karşı yaptırım talep edeceği bir çerçeve oluşturuldu. Bu sonuçlarla Varna’da Türkiye’nin çıkarına hiçbir şey ortaya çıkmayacağı  beklentisindeyiz” dedi.

Dayanışma Hareketi ise sonuç bildirgesi metninin Rum Yönetimi  ve bir kısım medya tarafından gösterilmeye çalışıldığı kadar etkileyici olmadığını belirterek “önemli olan AB içerisinde herhangi bir adım atmadan önce Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımasının dayatılmasıdır, bu yapılmıyor” dedi, Ekologlar ise “sadece iki sözlü kınama var, başka bir şey yok” ifadesini kullandı.

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