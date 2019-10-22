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"Hellim, ulusal zenginliktir"

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"Hellim, ulusal zenginliktir"
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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, hellimin, ulusal zenginlik ve “kazanılması gereken milli bir mesele” olduğunu ifade etti.

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesi peynir üreticileri kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, görüşme çerçevesinde yapmış olduğu açıklamada, hellimin; değerinin tavanı olmayan, ulusal bir zenginlik olduğuna dikkati çekti.

Neofitu, bunun; herkes tarafından farkına varılması ve herkesin işbirliği içerisinde olması, sorunların çözülmesi gerektiğini çünkü nihayetinde hellimi, Bulgarların, Romanyalıların, Macarların, İngilizlerin satacağını, kendilerinin ise tartışmaya devam edeceğini söyledi.

Bulgaristan’ın hellim konusundaki faaliyetlerinin sorulması üzerine Neofitu, bu devletin, yıllar sonra, görüşler üzerinde uzlaşma sağlamak ve ne istediğine ne istediklerine karar vermek için ortak bir bileşke bulacağını aksi takdirde kendilerinin hellimi tartışacağını geriye kalanların ise bunu satacağını belirtti.

STEFANU

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, hellimi, “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) olarak koruyamaması durumunda bunun affedilmez olacağını söyledi.

Stefanu, hellim aleyhine bugün gelişmekte olan çeşitli hukuki süreçlerin, Kıbrıs içinde ve dışındaki büyük ekonomik çıkarlarla alakasız olmadığını belirtti ve tüm bunlara yönelik tek yanıtın hellimin, “menşe ismi korumalı ürün” olarak patentinin bir an evvel alınması olacağını ifade etti.

Gazete AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Yeorgiu’nun da Avrupa Komisyonu’na;  hellim patentine ilişkin sürecin neden geciktiği sorusunu sorduğunu yazdı.

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