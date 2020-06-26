Hedefleri 2021 sonunda doğal gazla elektrik üretimi

2018 yılında ortaya konulan Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesi alt yapıları ile depolama terminalinin inşasına ilişkin hedefin korunduğunu, Güney Kıbrıs’ın ilk olarak doğal gazdan elektrik üretilmesine ilişkin dönemin 2021 yılının son üç ayında olmasının da beklendiği iddia edildi

Vasiliko’da sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesi alt yapılarının ve depolama terminalinin inşası için ortaya konulan hedefin korunmaya devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “2021 Sonu Öncesinde Doğal Gazla Elektrik Üretimi” başlıklı haberinde 2018 yılında ortaya konulan Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden gaza dönüştürülmesi alt yapıları ile depolama terminalinin inşasına ilişkin hedefin korunduğunu, Güney Kıbrıs’ın ilk olarak doğal gazdan elektrik üretilmesine ilişkin dönemin 2021 yılının son üç ayında olmasının da beklendiğini yazdı.

Gazete konuyla ilgili gelişmelere yer verirken toprak hazırlığı ve stabilizasyonu gerektiren karasal altyapının tamamlandığını ve geriye sınırlı sayıda çalışmanın kaldığını belirtti.

Çalışmaların ana hacmine ilişkin çalışmaların deniz ve denizaltı iskelesi ile tesislerle alakalı olduğunu belirten gazete çalışmaları gerçekleştirecek konsorsiyum grubunun bu amaç için gelecek hafta Güney Kıbrıs’a gideceğini ayrıca resmi temel atma törenin ise 9 Temmuz’da yapılacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) ile Rum Elektrik İdaresi’nin dahil olduğu “ETİFA’”nın (Doğal Gaz Alt Yapılar Şirketi), çalışmaların yerine getirilmesi için 289 milyon Euro’ya gereksinimi olduğunu ancak Avrupa Yatırım Bankası’ndan 150 milyon Euro, “Connecting Europe Facility” aracılığıyla Avrupa Komisyonu’ndan 101 milyon Euro, ETİFA’nın hisse sermayesinden 43 milyon Euro temin ettiğini, 80 milyon Euro değerinde ek finansman elde edilmesiyle de kullanılabilecek miktarın 374 milyon Euro’ya çıktığını belirtti.