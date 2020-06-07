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“Havaya çıkan her şey kaydediliyor olabilir”

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“Havaya çıkan her şey kaydediliyor olabilir”

Yaş haddinden dolayı yakında emekliye ayrılacak Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, Haravgi’ye verdiği özel röportajda, Rum halkını, iletişimlerinin dinleniyor olabileceği konusunda uyardı ve dikkatli olmalarını istedi.
Haravgi’nin “Kipros Mihaildis: Havaya Çıkan, Kaydediliyor!” başlığıyla aktardığı geniş çaplı röportajda, Mihailidis’in eski MOSAD ajanlarının karıştığı ve kamuoyunda “casus van” adıyla anılan olayla ilgili anlattıkları dikkat çekti.
Olayla ilgili 300’den fazla ifade alındığını, 6 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını anlatan Mihailidis, 3 kişinin mahkemeye çıkarıldığını ve olaya karıştıkları teyit edilmekle birlikte tutuklu kalmaları gerekmediğine hükmedildiğini belirtti. Mihailidis, üç İsraillinin rolünün çok daha büyük olduğuna işaret etti.
İsraillilerden birinin yeni tip koronavirüs pandemisinden kısa süre önce Güney’e döndüğünü, tutuklandığını ancak 14 gün karantinada kalması gerektiği için sorgusunun devam ettiğini, ikinci İsrailli şüphelinin de geçen Salı günü Güney’e gittiğini, tutuklandığını ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldığını söyleyen Mihailidis üçüncü İsraillinin Güney Kıbrıs’a getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.
Mihailidis, İsraillilere ait bir şirket tarafından Güney Kıbrıs’a 2018’de meteoroloji aracı olarak giriş yapan ancak casusluk teçhizatıyla donatılmış olduğu sonradan fark edilen “casus van”ın kaydettiği bütün verileri topladıklarını kaydetti. Mihailidis, bazı verilerin tahrip edilmiş olabileceğini düşünmediğini ve topladıkları verilerin polisin korumasında olduğunu anlattı. Mihailidis, şunları söyledi:
“Hepimiz teyakkuzda olmalıyız çünkü bu şirket olduğuna göre şu anda varlığından haberdar olmadığımız başka bir şirket daha olabilir.  Bu nedenle insanların şüphe etmeleri ve havaya çıkan her şeyin herhangi birisi tarafından kaydediliyor olabileceğini düşünmesi iyi olur.” 
 

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