Güzelyurt’taki kiliselere ve mezarlığa restorasyon

Güzelyurt’taki Panayias Mnasi Kilisesi, Omorfo A’Mezarlığı ve mezarlığın bitişiğindeki Panayias Manastırı mezarlığıyla ilgili restorasyon çalışmaları yapılacak

İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin gündeminde Güzelyurt’taki “Panayias Mnasi” Kilisesi, “Omorfo A’Mezarlığı” ve mezarlığın bitişiğindeki “Panayias Manastırı” mezarlığıyla ilgili restorasyon çalışmalarının bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, sözde “Omorfo (Güzelyurt) Belediyesi’”nin basın açıklamasına dayanarak sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Takis Hacıdimitriu ile varılan uzlaşma sonucu, bu restorasyonların onaylanması için Mart 2017’den itibaren çalışma başlattığını yazdı.

Sözde “Omorfo Belediyesi”nin, yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından iki çalışmanın Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin önünde olduğu şeklinde bilgilendirildiğini yazan gazete, sözde “Omorfo Belediyesi”nin buna bağlı olarak “Omorfo A’Mezarlığı”nda kimlerin gömülü olduğuna dair bilgi sahibi olanlara bu bilgileri paylaşması yönünde çağrı yaptığını da belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “İki Kilise ve Bir Mezarlığın Restorasyonu Ele Alınıyor” başlığıyla yansıtırken sözde “Omorfo Belediye Başkanı”nın açıklamasına da yer verdi.

Habere göre sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam, gazeteye yaptığı açıklamada, “Panayia Mnasi’”nin şapel olduğunu, “A Mezarlığı’”nın ise ortaokul yanındaki mezarlık olduğunu ve itfaiye araçlarının park yerine dönüştürüldüğünü belirtti.





