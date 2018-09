Güvenlik konusunda üçlü zirve

Kıbrıs’ın garantör ülkeleri Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları, New York’ta Kıbrıs sorunu ile güvenlik ve askeri birlikler konularında görüşme yaptı

Kıbrıs’ta garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları önceki gün New York’ta iki saat süren gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Dışişleri Bakanlarının Yemeği İki Saat Sürdü- Kocias, Çavuşoğlu ve Hunt Kıbrıs Sorunu ile Güvenlik Konularını Ele Aldı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’un önceki gün Kıbrıs saatiyle 20.30’da New York’ta (yerel saatle 13.30) “Kıbrıs sorunu ile güvenlik ve askeri birlikler konularında” gayri resmi bir görüşme yaptıklarını yazdı.

Haberde, neresi olduğu belirtilmeyen “özel bir yerde” gerçekleşen görüşmeye, ilk başta Çavuşoğlu ile Kocias’ın katılacağını, fakat daha sonra buna İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt’un da eklendiğini yazan gazete, görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü kaydetti.

Gazete, Kıbrıs saatiyle önceki gece yarısından hemen öncesine kadar, görüşmede neler konuşulduğuna dair bir bilgi olmadığını da yazdı.

Bu görüşmenin Kıbrıs sorununun geleceği açısından önemli olarak değerlendirildiğini yazan gazete, özellikle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçtiğimiz Pazar günü yaptığı “yaratıcı yaklaşımlar aranması” açıklamasının ardından, Türkiye’nin BM parametreleri dışındaki bir çözüme atıfta bulunması ihtimalinin, Rum kesimi ile BM’de endişeye neden olan bir olasılık olduğuna işaret etti.

Rum kesiminin olası bir çıkmazın önlenmesi için, New York’a bir öneriyle gittiğini anımsatan gazete, Rum kesiminin Türkiye’nin bu öneriyi zor reddedebileceğini düşündüğünü öne sürdü.

ERDOĞAN- ÇİPRAS GÖRÜŞMESİ

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Kıbrıs sorununun, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki günkü görüşmesinin de gündeminde olduğunu yazdı. Gazete, Atina Haber Ajansı’nın New York muhabirinin elde ettiği bilgilere dayanarak, görüşmenin ikili ilişkilerin tümünü kapsadığını ve Erdoğan ile Çipras’ın bir önceki görüşmelerine göre, daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Gazete “aynı bilgilere” dayanarak, Çipras’ın Erdoğan’la olan görüşmesinde, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne ve Crans Montana konferansının sonunda şekillenen Guterres çerçevesi temelinde, güvenlikle ilgili istişarelerin yeniden başlamasına olan taahhüdünü vurguladığını aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise BM Genel Kurul toplantısı çalışmaları çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Lavrov’la verimli bir görüşme yaptıklarını söylediğini iletti.