Güven veren tatbikat

TSK ve KKTC nefes kesen tatbikata imza atıyor. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, dün St. Hilarion bölgesinde başarıyla icra edildi

Başarılı tatbikat

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, St. Hilarion bölgesinde başarıyla icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin adıyla her yıl KKTC'de yapılan arama- kurtarma tatbikatının, bu yıl 18'incisi düzenlendi.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın kara safhası, dün 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde yapıldı.

Senaryoya göre, İzmir- Kıbrıs güzergahında uçuş yapan hava yolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başlarken, Girne semalarında 'tehlike' sinyali verdi.

Bunun üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirilerek, bölgeye arama- kurtarma helikopteri, ambulans helikopter, arama- kurtarma birlikleri ve ambulans ile itfaiye aracı gönderildi.

Daha sonra olayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nden destek istendi. Subay ve astsubaylardan oluşan sağlık personeli, helikopterle bölgeye inerek, düşen uçaktaki yolcuları kurtardı.

Uçaktan çıkarılan 2 ağır yaralı, makaralı halat sistemiyle helikoptere taşınarak hastaneye kaldırıldı. Ardından bölgeye KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uçaktaki yangını söndürürken, arama- kurtarma ekipleri de uçaktan mahsur kalan yolcuları kurtardı. Ayrıca arama- kurtarma köpekleriyle uçak içinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) da uçak çevresinde arama yapıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, arama kurtarma yetkisinin KKTC’nin hava safhası ile kara sularında KKTC’nin, en batıda Erenköy, Güzelyurt ve doğuda Gazimağusa’nın kuzeyi dahil olmak üzere uluslararası sularda ve hava safhasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Tatbikatın amacı ile ilgili bilgi veren Algan, “Arama kurtarma unsurlarının koordinasyon ve birlikte çalışma usullerini geliştirmek, arama kurtarma personelini eğitmek, insani yardım harekatı ve iş birliği konularında Türkiye’nin ve KKTC’nin imkan ve kabiliyetlerini denemektir” diye konuştu.

Algan, tatbikatın dünkü bölümüne GKK’dan Havacılık Birliği, Özel Görev Kuvveti Komutanlığı, PGM İtfaiye ve polis unsuları, Sağlık Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, TSK’da bir arama kurtarma uçağı ile bir arama kurtarma helikopterinin katıldığını ifade etti.

Öte yandan tatbikatın bugünkü deniz aşamasında Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan bir ticari yat ile yasa dışı göçmen taşıyan kuru yük gemisiyle çarpışması ve sonrasında yaşanacak olaylar canlandırılacak.

Denizde gerçekleştirilecek diğer senaryo kapsamında Gazimağusa açıklarında İzmir’den Kalecik’e gelen bir akaryakıt tankerine kuru yük gemisinin çarpması sonucu, akaryakıt tankeri tarafından yardım çağırısı yapılması senaryosu ele alınacak.



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