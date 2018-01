Gutteres, doğalgaz konusunda işbirliği istiyor

BM Genel Sekreteri Guterres, doğal kaynakların her iki topluma da fayda sağlamasının teminat altına alınmasının önemine vurgu yaprak, ortak doğal kaynakların varlığının, sürdürülebilir bir çözüm bulunması hususunda tüm taraflar için güçlü bir teşvik olduğunu tekrarladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetleriyle ilgili 6 aylık raporunda, hidrokarbon yataklarından istifade konusunda ortaya çıkabilecek gerilimlere özel atıfta bulunduğu bildirildi.



Politis gazetesi Guterres’in, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını önerdiği raporu dün gayri resmi olarak Güvenlik Konseyi üyelerine verdiğini yazdı.



Habere göre, Guterres, doğal kaynakların her iki topluma da fayda sağlamasının teminat altına alınmasının önemine vurgu yaprak, ortak doğal kaynakların varlığının, sürdürülebilir bir çözüm bulunması hususunda tüm taraflar için güçlü bir teşvik olduğunu tekrarladı.



Tüm Kıbrıslılar ve bununla ilgilenen bölgedeki tarafların yararına daha derin bir işbirliği yaratılması gerektiğini söyleyen Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin, doğal kaynakların, birleştirilmiş bir Kıbrıs’ta gelecekteki federal hükümetin yetkisinde olacağı konusunda uzlaştıklarını ifade etti.



Guterres, gerilimlerin olmaması için tarafların her güçlü çabayı göstermesi gerektiğini belirtti.



Raporunda, tarafların Crans Montana’daki konferansın tamamlanmasının ardından düşünme döneminde olduklarını da belirten Guterres, son dönemde her iki tarafta da seçim çalışmalarının gündemi daha fazla meşgul ettiğini ifade etti.



Haberde, Guterres’in Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatılmasını önerdiği kaydedildi.