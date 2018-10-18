“Guterres raporunda olumsuz unsurlar var”

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunda bazı olumsuz unsurlar olduğunu belirterek, “Türkiye’ye tehdit kullanılmasından kaçınılmasına dair değinme olmasını tercih ederdik. Guterres bunu yapmadı” dedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda bazı “olumsuz unsurlar olduğunu” belirterek rapor hakkında önceki gün ilk kez açıklamada bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Türkiye’yi İma Etti – Lefkoşa, Raporda Ankara’ya Atıfta Bulunulan İfadeler Olduğunu Varsayıyor” başlıkları altında verdiği habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis önceki gün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda “bazı olumsuzluklar olduğunu” söyledi.

Gazete, Guterres’in raporunda enerji konusuna yaptığı değinmelerin tartışmaların odağında olduğunu belirterek, Hristodulidis’in önceki günkü açıklamasında, Guterres’in raporunda “Türkiye dememesine karşın ima ettiğini” söyleyerek, Rum hükümetinin konu hakkındaki yorumunu ortaya koyduğunu aktardı.

Hristodulidis, Guterres’in raporunda enerji konusunda yer alan ifadelere değinerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) neler yaptığına net bir şekilde değinilerek Türkiye’ye dair elle tutulur bir değinme mevcut olabilirdi” şeklinde konuştu.

Raporun 23'üncü paragrafına değinen Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri, ‘sides’ demek yerine ‘all parties” ifadesini kullanıyor. ‘All parties’ ifadesi Türkiye’yi de kapsar” iddiasında bulundu. Hristodulidis, “Türkiye’ye, yasallığa saygının gerekliliğine ve şiddet ve tehdit kullanılmasından kaçınılmasına dair net bir değinme olmasını tercih ederdik. BM Genel Sekreteri bunu yapmadı” dedi.

Hristodulidis, kendi kendilerine tartışma yaratarak sözde MEB’lerine kuşkuyla bakılmasına yol açmanın doğru olmadığını belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

“BM Genel Sekreteri kime atıfta bulunuyor? Örneğin, gemicilere yönelik, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Mısır’ı etkileyen talimatları dün gece kim yayınladı? Bu eylemleri yapanlar Kıbrıslı Türkler değil Türkiye’dir. Türkiye’ye yönelik bir mesajdır. Kendi kendimize, kendi egemenlik haklarımızın kuşku altına sokmamalıyız. Tıpkı komşumuz olan diğer ülkelerle olduğu gibi deniz alanlarımızı belirlemek için Türkiye’ye davet gönderiyoruz”.

Hristodulidis, Guterres’in raporunda yer alan olumsuzluklardan birinin de, Guterres’in, özel danışmanı Lute’un atanması öncesinde yaşananlara değinmemesi olduğunu iddia ederek, “Şubat-Mart aylarında, Fransa’dan bir kişiyi görevlendirme çabasına ve bunun Türkiye tarafından, şahsın uyruğu sebebiyle reddedilmesine değinilmesi gerektirdi. Bunun Guterres’in raporunda yer alması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Raporda Kıbrıs sorununun çözüm şekline değinilmiyor olduğu şeklindeki eleştirileri de gündeme getiren Hristodulidis, bunun doğru olmadığını ve raporun başından itibaren dikkatlice okunması gerektiğini savundu.

Hristodulidis, “Genel Sekreterin raporuna 2018 tarihli 2430 sayılı karara atıfta bulunarak başladığını, bu kararın giriş paragrafında, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin iki toplumlu iki kesimli federasyon olduğuna değinildiğini” belirterek “12 sayılı paragrafta da BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonuna değinildiğini ve bu misyonun da Kıbrıs sorununun çözümü temeline ilişkin olduğunu” öne sürdü.

Hristodulidis, bu sebepten ötürü Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde dair ifadeler bulunmamasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Açıklamasında “takvimlere” de değinen Hristodulidis, “Herkesi, 2004 yılında takvimleri ve hakemliği kabul ettiğimizi hatırlamaya çağırıyorum” dedi.

Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri böyle bir şeyi bizim kabulümüz sonrasında yapabildi. Raporunda değindiği şeyle 2004 yılında olanın bir ilişkisi yoktur” şeklinde konuştu.

Raporda yer alan “referans şartları” ifadesinin sorulması üzerine ise Hristodulidis şunları söyledi:

“Uzlaşı noktalarının doğrulanmasına denk geliyor. Çünkü, BM Genel Sekreteri’nin 6 maddesi ve başarılan uzlaşılar doğrulanmazsa, müzakerelerin yeniden başlaması için zemin mevcut olmaz”.

