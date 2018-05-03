“Guterres çerçevesini kabul etmeyen Türkiye’dir”

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu, Guterres çerçevesini kabul etmeyenin Türkiye olduğunu ve bu nedenle Akıncı’nın Rum tarafından Guterres çerçevesiyle ilgili görüş belirtmesini isteyemeyeceğini belirtti

Rum Hükümeti, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, Türkiye olmadan askerler konusunda Guterres çerçevesi üzerinde stratejik bir anlaşmanın olamayacağı mesajını verdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Akıncı’nın açıklamasını yorumlayarak, “Eğer Türk tarafı Guterres çerçevesini görüşme niyetindeyse, Kıbrıs’ın hegemonyadan nasıl kurtulacağını görüşmesi gerekir. Zira Guterres çerçevesi, eski garantörlük sisteminin kaldırılıp, yerine farklı bir güvenlik sistemi getirilmesini öngörmektedir” dedi.

RİK’in “Trito” programına konuşan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Genel Sekreterin çerçevesini kabul etmeyenin Türkiye olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının, önerilerini yazılı olarak da sunduğunu belirtti.

Sözcü, bu nedenle Akıncı’nın Kıbrıs Rum tarafından Guterres çerçevesiyle ilgili görüş belirtmesini isteyemeyeceğini söyledi.

Prodromu, Mustafa Akıncı’yı, Kıbrıs sorununun BM’nin mevcut parametreleri temelinde sonlandığını ifade eden Türkiye ile uzlaşmaya varmaya ve müzakerelerin yeniden başlamasını kabul edip etmeyeceği konusunda yanıt vermeye çağırdı.

Prodromu, Anastasiadis’in pek çok kez müzakerelerin yeniden başlamasına hazır olduğunu belirtirken, Kıbrıs Türk tarafının bu dönemde müzakerecisinin bile olmadığını hatırlattı.

Hükümet Sözcüsü, Türkiye’nin yaptığı tek şeyin, Kıbrıs’ın karasularında savaş gemileriyle müdahalede bulunmak olduğunu sözlerine ekledi.