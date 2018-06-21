"Guterres Çerçevesi, Kıbrıs müzakerelerine zemin olamaz"

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Guterres Çerçevesi’nin, Rumların değişmez tezleri ve Rum Ulusal Konseyi’nin oybirliği ile aldığı kararlarla çakışan “kabul edilemez maddeler içerdiği için” Kıbrıs müzakerelerine zemin olamayacağını savundu.

Papadopulos, “müzakerelerin ‘gizli diplomasi’ ile yürütüldüğünü” öne sürerek “sonunda bizi kapsamlı bir anayasayla karşı karşıya bırakacak veya çözüm maddelerini baskı ve şantaj ile kabul etmemiz istenecek. Bunun götüreceği tek yer fiyaskodur” dedi.

Müzakerelerde daha çok şeffaflık isteyen Papadopulos “BM’den, iki liderden kamuoyunu, anlaşmanın gerçek hüküm ve maddeleri hakkında bilgilendirmelerini istemesini talep ediyoruz. bütün belgeler verilmeli. Kıbrıs’ta bu olanlar başka hiçbir ülkede olmaz. Şeffaflık olmamasında tabii ki Sayın Anastasiadis’in sorumluluğu var. Prosedüre meclis de halk da müdahil olmalı ve bilgilendirilmeli” dedi.

Papadopulos, Türkiye’nin seçimler nedeniyle “uzlaşmazlığını tırmandırdığını” iddia ederek “Beklemedeyiz. Seçimlerden sonra Türkiye’nin malum uzlaşmaz tezlerini terk edip yapıcı bir tavırla müzakere masasına gelme niyetinde olup olmayacağını görmeyi bekliyoruz” dedi, özetle şunları ekledi:

“Sayın Spehar’a da söylediğim gibi şahsen, Sayın Erdoğan’ın seçimlerden sonra tavrını değiştireceği konusunda iyimser değilim. Aksine, son 15 yıldır her seçim sonrasında olduğu gibi daha da kötü olacak. BM’nin, Kıbrıs sorununun çözümünü torpilleyen kabul edilemez tezlerini terk etmesi için Türkiye’ye baskı yapmalı.”

Haravgi haberi; “Gelişmeler Özel Danışman İle… Guterres’in 6 Maddesinde Anlaşma Bizi Çözüme Yaklaştıracak” ve “Spehar İstişarelerde Bulunuyor” başlıkları altında değerlendirdi.