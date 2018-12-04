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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Güney’in nüfusu yaşlanıyor

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Güney Kıbrıs’ta doğum oranları azaldı, nüfus yaşlandı. Kadın nüfusu, erkek nüfusuna kıyasla daha fazla oldu. 2017 sonuna kadar Güney’de yaşayan kadın sayısı 442 bin 700, erkek sayısı ise 421 bin 500 olarak belirlendi

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Güney’in nüfusu yaşlanıyor
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Güney Kıbrıs’ta doğum oranlarının azaldığı ve nüfusun giderek yaşlandı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin yayınladığı “2017 Demografi Raporu”na göre, Güney Kıbrıs nüfusunun 2017 yılı sonuna kadar 864 bin 200 kişi olduğunu ve 2016 yılı sonuna kadar olan nüfusa kıyasla yüzde 1,1’lik artış gösterdiğini yazdı.

Rapora göre, kadın nüfusunun erkek nüfusuna kıyasla daha fazla olduğuna dikkat çeken gazete, 2017 yılının sonuna kadar Güney Kıbrıs’ta yaşayan 442 bin 700 kadın, 421 bin 500 erkek olduğunu kaydetti.

Gazete, 2017 yılı verilerine göre, 15 yaş altı nüfusun, toplam nüfusun yüzde 16,2’sini, 65 yaş üstü nüfusun da, toplam nüfusun yüzde 15,9’unu oluşturduğunu belirtirken; 2000 yılında 15 yaş altı nüfusun, toplam nüfusun yüzde 22,3’ünü, 65 yaş üstü nüfusun da toplam nüfusun yüzde 11,3’ünü oluşturduğunu anımsattı.

Haberde, Lefkoşa Rum Kesimi’nde 335 bin 900, Limasol’da 242 bin, Larnaka’da 146 bin 500, Baf’ta 92 bin 300, “Mağusa Bölgesi”nde de 47 bin 500 kişinin yaşadığı belirtildi.

Gazete, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta 9 bin 229 doğum meydana geldiğini kaydederken, 2016 yılında bu rakamın 9 bin 455 olduğunu yazdı.

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