Güney’in kabinesi belirlendi

Anastasiadis’in yeni kabinesi açıklandı. Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Dışişleri Baklanlığı’na atandı

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen başkanlık seçimini kazanan Nikos Anastasiadis’in yeni kabinesi dün açıklandı.

Rum Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Viktoras Papadopulos tarafından açıklanan yeni bakanlar kurulu üyeleri şöyle;



Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis

Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis

İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis

Savunma Bakanı Savvas Angelidis

Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Hambiauris

Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Vasiliki Anastasiadu

Enerji, Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu

Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu

Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau

Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu

Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas

Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu



Rum haber kaynakları Anastasiadis’in şu atamalara karar verdiğini de iletti;



Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu

Hükümet Sözcü Yardımcısı Klelia Vasiliu

Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu

Çevre Komiseri İoanna Panayotu

Gönüllülükten Sorumlu Komiser Yannis Yannakis

Cinsiyet Eşitliği Komiseri İosifina Andoniu.