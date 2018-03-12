Güney’in batık kredi miktarı 23 milyar Euro

Rum tarafında yaşanan ekonomik krizin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, kooperatif bankaları başta olmak üzere ticari bankalardaki batık krediler (NPL) sorununun halen çözülemediği haber verildi.

Fileleftheros Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve siyasi parti başkanlarının 15 Mart itibarıyla batık krediler sorununa çözüm aranacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard &Poor’s’un da 16 Mart’ta, Güney Kıbrıs’ın 2012’den beridir bulunduğu “junck” (çöp) pozisyonundan çıkıp çıkmayacağına karar vereceğini yazdı.

Gazete “Kırmızı Krediler Yakıyor… 15 Mart’ta NPL ‘Dosyası’, 16 Mart’ta da S&P ‘Junk’tan Çıkışa Karar Verecek” başlığıyla manşete çektiği haberinde kredilerin yeniden yapılandırılması uygulamasının başarılı olmadığını, yeniden yapılandırılan 10 krediden birinin yeniden kırmızıya düştüğünü, yerel bankacılık sistemindeki batık kredi miktarının 23 milyar Euro dolayında olduğunu belirtti.

Öte yandan Alithia “Avrupa Bankacılık Otoritesi….Kırmızı Krediler Konusunda Baskıyı Artırıyor” başlıklı haberinde Avrupa Bankacılık Otoritesi’nin bankaların büyük ölçüdeki batık kredi hacmiyle mücadele maksadıyla, batık kredi miktarı yüzde 5’in üzerinde bulunan bankaların orta vadede yeni stratejiler uygulamaları gerektiğine dair belge yayımlayarak bu durumdaki bankalara baskıyı artırdığını kaydetti.

Gazete NPL oranında Avrupa ortalaması yüzde 4 iken Güney Kıbrıs’taki oranın yüzde 43 civarında olduğuna dikkat çekti.

